Desestimado el recurso del MNAC y se mantiene el plazo de 56 semanas para la vuelta de las pinturas a Sijena

Archivo - Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia dictada - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

HUESCA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca ha desestimado el recurso interpuesto por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) contra la providencia que dictó la magistrada el pasado 10 de abril, en la que fijaba en 56 semanas el plazo para que el museo devuelva las pinturas murales que exhibe en su sala 16 a su lugar de origen, el Monasterio de Sijena, en la Comarca oscense de Los Monegros. Frente a este nuevo auto de la jueza no cabe recurso alguno.

En el auto, se recuerda que el MNAC fundamentaba su recurso en la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y que el juzgado de Huesca no había valorado debidamente los informes periciales aportados por el museo.

El MNAC afirmaba también que esos informes justificarían la imposibilidad o incapacidad técnica de proceder al desmontaje, traslado y posterior remontaje de las pinturas murales.

Del mismo modo, invocaba la vulneración del artículo 19.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haberse acordado por el juzgado la constitución de una comisión de expertos, pese a que todas las partes habían mostrado su conformidad.

Requerían conocer el lugar exacto donde se procedería al remontaje de las pinturas y alegaban que la providencia se había dictado sin esperar a la propuesta de cronograma por parte del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

RECHAZA REABRIR EL DEBATE SOBRE LA VIABILIDAD DEL TRASLADO

En el auto, la jueza recuerda que la viabilidad del desmontaje, traslado y posterior reinstalación de las pinturas murales en el Monasterio de Sijena ya fue objeto de examen y decisión en la fase declarativa del procedimiento y así se hizo constar expresamente en la providencia recurrida.

"No resulta admisible, por tanto, que en fase de ejecución se pretenda reabrir el debate propio del proceso declarativo, ni articular, bajo la apariencia de una impugnación frente a una resolución dictada en ejecución, un recurso indirecto contra lo ya definitivamente resuelto en sentencia firme, confirmada por el Tribunal Supremo", ha advertido la jueza.

La ejecución tiene por finalidad dar cumplimiento a la devolución de los bienes, "sin que pueda convertirse en una nueva fase de discusión sobre extremos que ya quedaron definitivamente enjuiciados", recalca en el auto.

Por ello, la jueza ha afirmado que no cabe apreciar vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva ni del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, dado que los informes periciales invocados por el MNAC "no pueden operar como cauce para desvirtuar, revisar o dejar sin efecto el contenido de una resolución firme cuyo cumplimiento corresponde ahora hacer efectivo".

Respecto a la comisión de expertos, ha dejado claro que la eventual conformidad de las partes respecto de la conveniencia de constituirla no afecta a la ejecución ni puede condicionarla. Tampoco la falta de aportación previa de un cronograma por parte del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena determina la nulidad ni la improcedencia de la providencia recurrida por el MNAC.

En este mismo sentido, la autoridad judicial ha aclarado que la elaboración de propuestas de calendarios o mecanismos de coordinación será valorada por el Juzgado, pero "no puede erigirse en requisito impeditivo de la continuación de la ejecución, ni desplazar el deber del órgano judicial de hacer ejecutar lo juzgado".

QUEDAN 50 SEMANAS

La vicepresidenta, consejera de Presidencia, Justicia y Cultura y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha celebrado el pronunciamiento de la jueza y ha recordado que la sentencia hablaba de un cronograma de 56 semanas y "ya quedan 50 porque han ido transcurriendo semanas", acusando al MNAC de "dilatar", "interponer obstáculos" y "resistirse" al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Vaquero ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes, en que la viabilidad del traslado es "una cuestión ya juzgada" y que, por tanto, el museo barcelonés "tendría que estar ya trabajando para que esos bienes se restituyan al Monasterio de Sijena", en lugar de "volver a interponer dilaciones totalmente indebidas".

"Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sijena y para que los derechos que han sido reconocidos por la justicia para todos los aragoneses se puedan dar por cumplidos", ha concluido.