Desmantelado un punto de venta de drogas en un piso de Delicias con tres detenidos

Aspecto de la vivienda del barrio de Las Delicias identificado como un importante punto de venta de droga. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, desarticulando un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en una vivienda del barrio zaragozano de las Delicias.

La investigación se inició tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a que desde el interior de un domicilio del citado barrio se estaría llevando a cabo una intensa actividad relacionada con la venta de droga.

Las vigilancias realizadas permitieron comprobar la continua afluencia de compradores, llegando incluso a interceptarse varias de las transacciones.

En una de ellas, los agentes sorprendieron a dos individuos que acababan de abandonar la vivienda, interviniéndoles 47,7 gramos de speed y casi 40 gramos de hachís, motivo por el que fueron inmediatamente detenidos y trasladados a dependencias policiales.

Posteriormente, y una vez realizadas las gestiones policiales necesarias, los investigadores lograron localizar al que sería el regente del citado punto de venta de estupefacientes, procediendo a su detención el pasado miércoles 3 de junio.

Durante el registro efectuado en el inmueble se incautaron un total de 685 gramos de speed, 409 gramos de hachís, 2,4 gramos de MDMA, 475 gramos de cafeína utilizada como sustancia de corte y otros 837 gramos de una sustancia pendiente de análisis.

Asimismo, fueron hallados 3 básculas de precisión, una envasadora al vacío, un molinillo eléctrico y otros útiles empleados para la manipulación y preparación de las dosis.

La actuación policial permitió desmantelar este importante punto de distribución de droga, cuya actividad constituía presuntamente, la fuente de ingresos del responsable de su gestión.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, ingresando en prisión el principal encartado y quedando los otros dos en libertad con cargos, tras ser oídos en declaración.