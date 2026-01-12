La detención de un ladrón descubre un local okupado en Delicias lleno de objetos robados

1041670.1.260.149.20260112121530 Algunos de los objetos robados que se han descubierto en un local okupado en el barrio de Delicias. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La detención este pasado viernes en la calle Duquesa Villahermosa de Zaragoza de un hombre que fue sorprendido de madrugada en el interior de un vehículo tras haber fracturado una de sus ventanillas ha permitido a la Policía Nacional localizar un local okupado en el barrio de las Delicias que venía siendo dedicado a almacenar objetos de valor procedentes de numerosos robos cometidos en la zona.

La intervención tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes 8 en la calle Duquesa Villahermosa, donde los agentes sorprendieron al detenido en el interior del vehículo con diversos objetos sustraídos, entre ellos un ordenador portátil, una tablet y documentación personal del propietario.

Además, se le intervinieron herramientas presuntamente utilizadas para cometer los robos y una cantidad de 1.200 euros en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada.

Durante las gestiones policiales se constató que el detenido facilitó como domicilio un local situado en el barrio de las Delicias que figuraba como denunciado previamente por ocupación ilegal y enganche fraudulento a la red eléctrica.

Según las investigaciones, dicho local se habría convertido en un punto habitual de almacenamiento de efectos procedentes de robos y estaría vinculado con numerosos ilícitos contra el patrimonio cometidos en el distrito de Delicias.

Por todo ello, y con el objetivo de localizar efectos sustraídos, dinero de origen ilícito y otros indicios relacionados con la actividad criminal investigada, la Policía Nacional solicitó autorización judicial para la entrada y registro del citado local.

En dicho registro fueron intervenidos un total de 65 efectos, entre los que destacan artículos deportivos como una bicicleta y múltiples prendas de vestir de conocidas marcas, zapatillas deportivas, equipamiento de esquí; numerosos dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras de fotos, así como diversa herramienta y equipamiento de todo tipo.

Tras realizar las gestiones policiales necesarias, se consiguió localizar a los propietarios legítimos de varios de los artículos que habían denunciado como sustraídos, quedando el resto en depósito judicial a la espera de averiguar su procedencia.

Horas después el detenido fue puesto a disposición judicial quedando en libertad con cargos, continuando la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la posible implicación de otras personas.