Detenida una persona en Fayón y desmantelada una plantación de marihuana con más de 2.300 plantas

Se han intervenido un total de 2304 plantas de cannabis y cerca de 30 kilos de cogollos y picadura de marihuana ya recolectados. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Veryon', ha desmantelado una plantación ilegal de marihuana situada en la localidad de Fayón, y ha detenido a una persona por un supuesto delito de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y análogos, un supuesto delito contra la flora y la fauna, y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició el pasado 6 de julio cuando se tuvo conocimiento de la posible existencia de una plantación "outdoor" de cannabis en una zona boscosa de esta localidad. Debido a las primeras gestiones realizadas por los agentes pudieron localizar, en una zona de difícil acceso, entre barrancos y vegetación densa, un cultivo de grandes dimensiones. Además, detectaron una balsa de agua utilizada supuestamente para el riego ilegal del mismo.

El estudio de todos los indicios obtenidos permitió determinar que la plantación se encontraba distribuida en nueve bancales, en una zona que dificultaba las labores de vigilancia y acceso, así como verificar que el suministro de agua se realizaba de forma ilegal mediante una conexión a un hidrante perteneciente a la Comunidad de Regantes de Fayón.

Tras el amplio dispositivo establecido por parte de Guardia Civil el pasado 14 de julio, se logró desmantelar este cultivo de cannabis, con un total de 2304 plantas, y un secadero con casi 30 kilos de cogollos y picadura de marihuana. Durante la inspección del lugar se localizaron diversos efectos relacionados con esta actividad ilícita, así como indicios de la tala de árboles para habilitar la zona de cultivo, situándose esta en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Por todo ello, se procedió a la detención de un varón, de 39 años y de nacionalidad albanesa, por un supuesto delito de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico o análogos, supuesto delito contra la flora y la fauna y pertenencia a organización criminal. Tras quedar a disposición judicial se decretó el ingreso en el centro penitenciario de Zuera.