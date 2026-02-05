Detenidas cuatro personas por enviar droga en el interior de paquetes postales en Zaragoza

Drogas intervenidas en la operación. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, de las que tres han ingresado en la prisión de Zuera (Zaragoza), por el envío de sustancias estupefacientes ocultas en el interior de paquetes postales a destinatarios en la provincia de Zaragoza.

Se trata de una nueva modalidad que se está detectando que consiste en el envío de drogas aprovechando los servicios de mensajería y la normalización del comercio electrónico, evitando de esta forma el contacto directo entre el vendedor y el receptor final, ha informado la Benemérita.

De este modo, se oculta la droga en el interior de paquetes aparentemente legales, camuflados entre los miles de envíos que se efectúan diariamente y que no se recogen en los domicilios de los receptores, sino en los establecimientos concertados con las empresas de reparto o en puntos de recogida automáticos, ya que el destinatario no necesita identificarse de forma directa y basta con la aportación o introducción de un código que el destinatario recibe en su propio teléfono móvil a través de un mensaje.

Con ello se consigue evitar la exposición personal del que recoge el envío y complica su detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Recientemente, las Unidades de Investigación de la Guardia Civil detectaron dos envíos de estas características cuyos destinatarios residían en la provincia de Zaragoza. Los paquetes postales se enviaron a puntos de recogida 'locker' o establecimientos concertados para su recogida.

Los agentes lograron detener a un total de cuatro personas, dos de ellos en el momento de recoger el paquete, y los otros dos poco después, tratándose de los que encargaron la recogida del mismo.

En el interior de estos dos envíos se hallaron casi un kilogramo y medio de pastillas de éxtasis, por lo que les imputaron delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y, tras pasar a disposición judicial, cuatro ingresaron en la cárcel de Zuera.

CAPTACIÓN DE JÓVENES

Asimismo, la Guardia Civil ha alertado de que los responsables de esta modalidad de narcotráfico captan a jóvenes, a los que ofrecen una forma rápida de obtener dinero.

A cambio de una pequeña cantidad económica, los convencen para que realicen una tarea aparentemente simple, como recoger un paquete en un punto concertado y entregarlo posteriormente a otra persona que le indiquen.

Sin embargo, este tipo de acciones conlleva un riesgo para ese joven, que desconoce lo que realmente contiene el paquete y puede tratarse tanto de sustancias estupefacientes u otro producto de procedencia ilegal, suponiendo su implicación en un hecho delictivo y que sea investigado penalmente.

Por todo ello, el Instituto Armado ha insistido en que ningún "encargo" de este tipo es seguro y que aceptar, recoger o transportar paquetes para terceros a cambio de dinero puede tener graves consecuencias legales, incluido el ingreso en prisión.

Por estos motivos, ha aconsejado desconfiar de ofertas fáciles, no participar en este tipo de acciones e informar a la Guardia Civil si se tiene conocimiento de estas prácticas.