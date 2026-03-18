Detenido un hombre cuando intentaba forzar la puerta de un establecimiento en el barrio zaragozano de Miralbueno

Acceso al establecimiento que ha intentado forzar el detenido. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, tras ser sorprendido mientras intentaba forzar la puerta de un establecimiento hostelero en el barrio zaragozano de Miralbueno.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 13 de marzo, cuando el CIMACC-091 recibió un aviso de la alarma de seguridad en un local situado en la calle Lagos de Coronas.

El responsable del establecimiento había observado a través del sistema de seguridad cómo un individuo estaba manipulando la puerta de acceso y al llegar la patrulla de Seguridad Ciudadana al lugar localizó a un hombre agachado junto a la puerta del establecimiento tratando de forzarla, utilizando diversas herramientas.

Tras darle el alto policial, los agentes procedieron a su interceptación y arresto. En el cacheo de seguridad realizado al detenido se le intervinieron dos destornilladores y una navaja multiusos, herramientas que presuntamente estaba utilizando para intentar fracturar la puerta del local, que ya presentaba daños en su parte inferior.

Al hombre le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares, acumulando casi 40, pasó a disposición de la autoridad judicial competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, decretando su libertad con cargos.