Detenido un hombre por robar en dos conserjerías de una comunidad de vecinos de las Delicias

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza cometido en las dependencias de una comunidad de propietarios, situada en el barrio zaragozano de las Delicias.

Los hechos se remontan a la noche del 22 al 23 de mayo de 2025, cuando una o varias personas accedieron al recinto comunitario y llevaron a cabo un robo en dos de sus estancias utilizadas para conserjería.

Según las investigaciones, los autores comenzaron forzando una de las ventanas de la primera conserjería, cuya estructura de aluminio resulto dañada. Una vez en el interior, registraron la estancia y sustrajeron diversos efectos, entre ellos varios juegos de llaves que se encontraban allí depositados.

Estas llaves resultaron especialmente relevantes para la continuación del robo, ya que fueron utilizadas para acceder a una segunda dependencia de la comunidad sin forzar nuevamente su entrada. De este segundo espacio sustrajeron, entre otros objetos, una caja de herramientas y numerosas llaves correspondientes a los diferentes portales de la comunidad, a diferentes dependencias del inmueble y otras pertenecientes al domicilio de vecinos que las habían dejado en custodia por si fuera necesario utilizarlas.

La actuación provocó importantes desperfectos en las instalaciones, destacando los daños ocasionados en la ventana utilizada para acceder a la primera conserjería.

A la mañana siguiente, al incorporarse a su puesto de trabajo, el conserje descubrió los daños y comprobó que faltaban distintos efectos y juegos de llaves, dando aviso rápidamente a la Policía Nacional, desplazándose hasta allí agentes policiales que realizaron las primeras actuaciones y recabaron los indicios necesarios para el inicio de la investigación.

Posteriormente, se llevaron a cabo diversas gestiones policiales que permitieron determinar la presunta implicación de un individuo como presunto responsable del robo. Tras localizar al investigado, se procedió a su detención el pasado 3 de noviembre, pasando a disposición judicial horas después y quedando en libertad con cargos tras ser oído en declaración.

El valor conjunto aproximado de los objetos sustraídos fue estimado en unos 2.500 euros.