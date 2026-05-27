Detenido un hombre en Zaragoza por estafar casi 3.000 euros a una octogenaria al hacerse pasar por un comercial

Archivo - Coche de Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 61 años como presunto autor de un delito de estafa, ya que se habría aprovechado de la vulnerabilidad de una octogenaria en Zaragoza para apoderarse de casi 3.000 euros de su propiedad haciéndole creer que era comercial de una empresa de bienestar y descanso.

El arresto se produjo a primeros de mes, aunque la investigación comenzó a mitad del mes de marzo, cuando la empleada de un banco se puso en contacto con la sala del CIMACC-091 para requerir presencia policial, ya que una mujer de avanzada edad se había personado en la sucursal con la intención de retirar una importante cantidad de dinero de su cuenta y le había parecido extraña su actitud, han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Los agentes que acudieron a la llamada se entrevistaron con la octogenaria y ella les dijo que necesitaba el dinero para pagar un artículo de menaje que le había comprado a un hombre como venía haciendo meses atrás y que necesitaba abonar el importe en efectivo.

La patrulla policial puso en conocimiento del grupo de policía judicial de la Comisaría de Distrito de San José lo expuesto por la señora y por la requirente e inició una investigación que culminó con la detención del presunto estafador a principios del mes.

Al parecer, la víctima llevaba varios meses retirando grandes cantidades de dinero de sus cuentas bancarias para abonar en metálico la compra de artículos de bienestar y descanso, tales como almohadas o colchas por los que habría llegado a pagar 3.000 euros entre los meses de diciembre y marzo, una cantidad muy superior del precio de mercado de los artículos adquiridos.

Una vez realizados los trámites policiales, se condujo al detenido ante la Autoridad Judicial y una vez oído en declaración fue puesto en libertad a espera de ser citado para la celebración del juicio.