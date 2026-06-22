Detenido un joven por robar un triciclo en una empresa de Zaragoza e intentar atropellar a viandantes

Archivo - Vehículo de Policía Local en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Zaragoza ha detenido a un joven de 18 años tras robar un triciclo en una empresa de limpieza situada en la calle San Blas, en el distrito del Casco Histórico, con el que intentó después atropellar a viandantes, sin causarles ninguna lesión.

Los hechos sucedieron en torno a las 10.00 horas de este domingo, cuando una patrulla del Sector Centro observó a un joven circulando de forma anómala con un triciclo de una reconocida empresa de limpieza.

Dada la actitud esquiva del joven, los agentes trataron de darle el alto para comprobar su documentación, pero intentó marcharse del lugar tratando de atropellar a viandantes, según han manifestado los propios peatones.

Finalmente, los agentes lograron detener el vehículo comprobando que este se encontraba sustraído con una valor aproximado de 2.000 euros.