Un detenido por quemar cinco contenedores de residuos en el barrio de Torrero la pasada madrugada

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local, ha detenido a un individuo por quemar, presuntamente, la pasada madrugada cinco contenedores de residuos en el distrito zaragozano de Torrero, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Zaragoza.

Hacia las 5.00 horas de este viernes, los Bomberos de Zaragoza han tenido que sofocar el incendio intencionado de cinco contenedores en diferentes calles, cercanas entre sí, en el entorno de la calle Fray Julián Garcés, sin que hayan ocurrido otras afecciones.

INCENDIOS EN DOS COCINAS

El Ayuntamiento ha informado también de que los Bomberos han intervenido, esta madrugada, en la extinción del incendio que ha afectado a la cocina de una vivienda en la calle Vizconde de Escoriaza, donde una persona ha resultado herida al intentar apagar las llamas por sus propios medios, sufriendo quemaduras, por lo que ha recibido asistencia sanitaria en un centro hospitalario.

Asimismo, a las 11.00 horas, los Bomberos se han desplazado a la calle Alfonso por un conato de incendio en la cocina de una vivienda, que se ha podido resolver sin consecuencias.