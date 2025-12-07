Detenido por robar en dos domicilios y usurpar una vivienda en la comarca oscense del Bajo Cinca

Un agente de la Guardia Civil muestra las herramientas intervenidas al hombre detenido acusado como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en el interior de dos domicilios y otro de usurpación de vivienda en el Bajo Cinca. - GUARDIA CIVIL FRAGA

FRAGA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Fraga (Huesca) con apoyo de la Policía Local de Fraga, ha arrestado a un hombre de 40 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en el interior de dos domicilios y otro de usurpación de vivienda, ocurridos todos ellos en la comarca del Bajo Cinca.

Los hechos se remontan al pasado 17 de noviembre, cuando efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Fraga junto a Policía local de la misma localidad, fueron alertados por los moradores de dos viviendas de Fraga, de que una o varias personas habían accedido al interior de las mismas, mediante escalo y la fractura de rejas y otros elementos de seguridad de las ventanas y les habían sustraído gran cantidad de alimentos, ropa de marca y dispositivos electrónicos. Un botín que ascendía a unos 500 euros.

Inmediatamente, se activó un dispositivo de búsqueda para la localización y detención del posible autor o autores de los hechos acaecidos.

Fruto de ese despliege, los agentes detectaron en una caseta de campo, situada en la comarca del Bajo Cinca, restos de enseres que correspondían de forma clara a los robos ocurridos en ese día.

Tras la identificación de su morador, un hombre de 40 años vecino de la Comarca del Bajo Cinca, los agentes descubrieron que éste había ocupado de forma ilícita el inmueble, donde pudieron encontrar la totalidad de los efectos sustraídos. Por ello, procedieron a su detención por dos delitos de robo con fuerza y otro de usurpación de vivienda.

Los efectos recuperados fueron devueltos a sus legítimos propietarios. El Puesto de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, que finalmente lo dejó en libertad con cargos.