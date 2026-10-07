Un detenido por traficar con anabolizantes, sustancias dopantes y medicamentos sin autorización

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un varón como presunto responsable de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de sustancias anabolizantes, dopantes y medicamentos sin la autorización legal requerida, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Aragón.

La investigación, denominada Operación 'Traste', se inició tras recibir diversas informaciones que apuntaban a que el investigado podría estar dedicándose a la distribución de este tipo de sustancias, principalmente entre personas vinculadas al ámbito de la musculación deportiva.

Durante las pesquisas, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del domicilio del investigado, situado en el zaragozano barrio del Actur, donde observaron varios encuentros de corta duración con distintas personas que, según los investigadores, serían compatibles con intercambios de sustancias a cambio de dinero.

En el marco de la investigación, el pasado 1 de octubre los agentes localizaron a uno de los presuntos compradores cuando salía del domicilio del investigado.

Durante el registro superficial de seguridad se le intervino una caja de medicamento, cuya propia etiqueta indicaba que estaba destinado exclusivamente a investigación de laboratorio. El producto intervenido no figuraba registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), manifestando a los agentes el portador que lo había adquirido por Internet y que se lo había entregado físicamente un conocido.

Tras esta intervención, los agentes localizaron y detuvieron al principal investigado como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

El detenido manifestó voluntariamente que disponía de dos trasteros en su propio inmueble donde almacenaba numerosas sustancias y medicamentos, autorizando en presencia de su abogado, la entrada y registro de su domicilio y de ambos trasteros.

En uno de los trasteros se localizó una gran cantidad de productos, entre los que se encontraban diferentes tipos de testosterona, l y otros anabolizantes y sustancias dopantes, así como otros fármacos destinados a diferentes usos, además de 500 jeringuillas, 156 jeringuillas de cinco y un mililitro, y 93 viales de agua.

Los agentes localizaron igualmente cinco teléfonos móviles en una bolsa y otros cinco en el interior de un neceser, además de un pendrive y una libreta con anotaciones manuscritas de números de teléfono y 200 billetes de 50 euros, que sumaban un total de 10.000 euros en efectivo.

En el registro del domicilio se intervinieron, además, diferentes medicamentos, entre ellos insulina y otros productos farmacológicos. El detenido, que contaba con varios antecedentes policiales por hechos similares fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con cargos tras ser oído en declaración.