La deuda financiera de Zaragoza es la más baja en 30 años, tras reducirse en otros 13 millones hasta marzo de 2026

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, explica la deuda municipal - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

los datos oficiales de deuda del primer trimestre de 2026 reflejan otra rebaja de 13 millones de euros respecto al cierre de 2025, tal y como ha informado la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quien ha destacado que se registra el dato más bajo en 30 años.

A fecha 31 de marzo, la deuda de Zaragoza es de 519 millones, que supone un alivio de 37 millones en comparación con la misma fecha de 2025, y de 13 millones en los últimos tres meses. Es, además, la cifra más baja de deuda financiera en los últimos 30 años, concretamente desde 1997. Desde entonces, Zaragoza ha ido disparando su endeudamiento hasta llegar a superar los 1.000 millones de euros en 2015 y en la actualidad se ha reducido prácticamente a la mitad.

La evolución, en cambio, ha sido netamente positiva en las últimas corporaciones. En el presente mandato, desde junio de 2023, la deuda ha descendido en 92 millones de euros, un 15 por ciento. El dato actual de 519 millones incluye la imputación contable del plan de amortización del tranvía, 124 millones de euros, que el Banco de España obliga a contabilizar desde hace unos años, de acuerdo a su metodología. Sin este concepto, la deuda financiera de Zaragoza sería de 395 millones de euros, ha puntualizado Solans.

La ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes se ha situado en 65,45 por ciento al cierre de 2025, dos puntos por debajo de 2024 y muy por debajo del umbral del 75 por ciento a partir del cual los municipios están sujetos a la tutela financiera de la administración autonómica. El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado hace más de un año rebajar esa ratio del 75 por ciento, por primera vez desde 1986, y continúa avanzando en la mejora de su situación financiera.

La ratio de endeudamiento era del 116 por ciento en 2019 y ha ido descendiendo de manera progresiva desde entonces, gracias al proceso de saneamiento de la hacienda municipal impulsado en los últimos años, que ha fructificado además en ahorros millonarios en concepto de intereses.

Por ejemplo, el ahorro en intereses presupuestado para 2026 es 5,3 millones de euros, que es una reducción anual del 35 por ciento del gasto financiero, que ya es el más bajo del registro histórico.

Blanca Solans ha calificado también de "positiva" la solvencia y disciplina financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha fructificado, un año más, en el cumplimiento de las reglas fiscales, ratificado por la Intervención Municipal.