Las Diócesis de Aragón también se suman al doblar de las campanas por la muerte del Papa Francisco

Las seis Diócesis de Aragón, igual que en el resto, han doblado las campanas, han tocado a difuntos, y también han bajado las banderas a media asta y con crespón negro como en El Vaticano, en señal de duelo por la muerte del Papa Francisco.

De esta forma, las Diócesis de Barbastro-Monzón, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel y Albarracín, y Zaragoza han seguido con el protocolo que rige en estos casos.

Asimismo, en la mañana de este lunes, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, se ha acercado hasta la Basílica de El Pilar para rezar un responso en el que ha pedido orar por el alma de Francisco, de quien ha destacado que ha vivido "con mucha intensidad aquello a lo que la Iglesia le llamó a través de la acción del Espíritu" y tras lamentar su muerte, ha pedido rezar y elevar las oraciones al Padre Eterno para que el "Señor acoja en su seno a este Papa bueno".

Escribano también ha hecho referencia a que la Archidiócesis de Zaragoza se ha sentido siempre "muy unida" al Papa Francisco y ha pedido rezar por su eterno descanso, para que el "Señor le pague tanto bien como ha hecho a la Iglesia y al mundo".

Ha estado arropado por numerosos fieles de la Iglesia Católica que se han acercado a la Basílica del Pilar de Zaragoza para asistir al responso que ha rezado en memoria del Papa Francisco.

Fuentes de la Diócesis de Zaragoza han explicado a Europa Press que "de momento no se puede hacer nada hasta que en Roma no se sepa lo que se va a hacer, porque obviamente no se puede hacer". Han citado el ejemplo de que una misa de exequias no se podrá celebrar antes de que se haga en Roma. "Hasta que no se sepa lo que se va a hacer allí, no se puede hacer nada aquí", han zanjado.

