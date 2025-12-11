La Diputación de Huesca apuesta por el pastoralismo en los Pirineoscoordinando el proyecto BEEP

El diputado de Desarrollo de la DPH, José Cebollero. - DPH

HUESCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto BEEP, dedicado al impulso de la ganadería extensiva y el pastoralismo tanto en la provincia de Huesca como en la Lérida, ha presentado este jueves en Sabiñánigo (Huesca) sus primeros resultados tras casi dos años de trabajo, que pasan por los primeros prototipos de contratos y herramientas de valoración económica de los servicios ambientales ligados al pastoreo, así como la labor de educación ambiental con más de 800 escolares de la provincia de Huesca a los que se ha mostrado la vida pastoril.

El plan, financiado con casi 2 millones de euros de fondos Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad, ha estado liderado por la Diputación Provincial de Huesca y ha contado con la comarca del Pallars Sobirà, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, el Instituto Pirenaico de Ecología y la Fundación Pastores como socios participantes.

El encuentro celebrado en el Molino Periel de Sabiñánigo ha permitido explicar también las experiencias piloto que se están llevando a cabo en ambas vertientes del Pirineo, así como los primeros prototipos de contratos y herramientas de valoración económica de los servicios ambientales ligados al pastoreo.

Para ello se han promovido varias iniciativas ya existentes como los 'Pastores de emergencia' o los 'Pastores compartidos' y se han puesto en marcha otros pilotos como el de 'Mejora de pastos', que ha permitido actuar, entre otros, en más de 100 hectáreas de los municipios de Jaca, Laspáules o Broto.

DEL DIAGNÓSTICO A LA ACCIÓN El diputado de Desarrollo, José Cebollero, ha subrayado durante su intervención que "con BEEP, hemos pasado del diagnóstico a la acción: contamos con modelos de contrato, indicadores y experiencias piloto que permiten a las administraciones y a los propios ganaderos poner en marcha esquemas de pago por servicios ambientales adaptados a la realidad de nuestros valles".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo en red que se ha desarrollado "este proyecto es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre ganaderos, centros de investigación y administraciones puede traducirse en soluciones prácticas para el territorio. Desde la Diputación de Huesca vamos a seguir apoyando iniciativas que dignifiquen el oficio de pastor, mejoren la rentabilidad de las explotaciones extensivas y faciliten el relevo generacional".

En la jornada 'Presentación de resultados del proyecto BEEP: pastoralismo en los Pirineos', han participado más de cincuenta ganaderos, técnicos, investigadores y responsables institucionales.

En el balance general del proyecto, explicado por Marta Fábregas, jefa de sección de Desarrollo, Iniciativas Territoriales y Fondos Europeos de la Diputación de Huesca, ha concluido que "estos avances sientan las bases para que los ganaderos del Pirineo puedan recibir una compensación económica estable por servicios fundamentales como la reducción del riesgo de incendios en el medio rural".