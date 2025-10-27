La Diputación de Huesca concluye la mejora de los accesos a Sieste y Lavalle, en Boltaña

Las obras se han prolongado durante diez meses y han supuesto una inversión de 330.000 euros. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera del término municipal de Boltaña que conecta con San Martín, atravesando los núcleos de Sieste y Lavalle. Se trata de más de cinco kilómetros que presentaban un firme muy deteriorado y curvas peligrosas y que, tras la intervención, ofrecen mejores condiciones de circulación en aspectos esenciales como "la visibilidad y, sobre todo, la seguridad vial", tal y como ha subrayado el diputado de Obras, Álvaro Bescós.

El responsable provincial ha visitado la zona para conocer de primera mano el resultado de unos trabajos que se han prolongado durante algo más de diez meses, entre octubre del pasado año y agosto de 2025, y que han supuesto una inversión de más de 330.000 euros. "Era una mejora muy demandada por los vecinos de estos núcleos rurales y por el propio Ayuntamiento de Boltaña, que en el último año ya había recibido otra actuación fundamental como la de los 13 kilómetros de accesos a Silves y Aguilar", ha recordado Bescós.

Su alcalde, José María Giménez, ha valorado que "mantener la conexión con nuestros núcleos es fundamental para que allí siga la vida" y pone el ejemplo de dos familias que han ido a vivir al núcleo de Lavalle en el último año.

En el detalle de la actuación, el tramo entre Sieste y San Martín presentaba graves deterioros en el firme y un inicio especialmente estrecho. Ahora se han ensanchado y mejorado los primeros 1.100 metros hasta alcanzar una calzada de 4 metros de anchura. En este punto se ha intervenido también en el acceso a Sieste, de 400 metros de longitud, para dotarlo de mayor amplitud y mejorar la visibilidad en el cruce.

El resto del recorrido ha sido objeto de actuaciones puntuales de ensanche, mejora del drenaje, limpieza de cunetas y protección de taludes mediante muros de escollera. Además, se ha reforzado el firme en todo el tramo con bacheo y un doble tratamiento superficial de riegos con gravilla. En los primeros 500 metros del acceso a Lavalle se han limpiado las cunetas y aplicado el mismo tratamiento superficial.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Excavaciones ACB, SL, mientras que la asistencia técnica a la dirección ha corrido a cargo de Topografía e Ingeniería de Obras Salas SL.