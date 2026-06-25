La Diputación de Huesca culmina la renovación del acceso a Lacuniacha con una inversión de 200.000 euros

La vía, que entrará en servicio mañana viernes, ha sido renovada mediante una inversión de cerca de 200.000 euros financiada por la Diputación de Huesca y el Ministerio de Política Territorial. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

PIEDRAFITA DE JACA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

La pista de acceso al Parque Faunístico de Lacuniacha reabrirá al tráfico este viernes, tras finalizar las obras de renovación del firme, una actuación que ha supuesto una inversión cercana a los 200.000 euros financiada por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Ministerio de Política Territorial.

Los trabajos han permitido mejorar la seguridad y la funcionalidad de una vía clave para el turismo y la actividad económica de Piedrafita de Jaca, han indicado desde la institución provincial.

El diputado de Obras de la DPH, Álvaro Bescós, ha visitado la actuación junto al alcalde del municipio, Ot Tintoré, y el ingeniero jefe de la institución provincial, Ricardo Páramo. La intervención responde al compromiso conjunto de ambas administraciones por garantizar unas mejores condiciones de acceso a uno de los principales enclaves turísticos del Pirineo aragonés.

La carretera constituye la principal entrada al Parque Faunístico de Lacuniacha, pero también da servicio al Laberinto de los Pirineos y al Tren Turístico del Valle de Tena. Asimismo, es el punto de partida de dos de las rutas senderistas más frecuentadas de la comarca: el recorrido al Ibón de Piedrafita y la ascensión al Arco de Piedrafita.

UN RIESGO CADA VEZ MÁS EVIDENTE

Hasta ahora, el deterioro del firme suponía un riesgo para los miles de visitantes y vehículos que utilizan esta infraestructura cada año. Con la renovación, la vía recupera unas condiciones óptimas de circulación y seguridad de cara a la temporada estival, uno de los periodos de mayor afluencia de turistas.

Además de su relevancia para el sector turístico, la pista desempeña un papel esencial para las actividades ganaderas, forestales y de aprovechamiento del monte que se desarrollan en el entorno, contribuyendo al mantenimiento de la economía local.

El alcalde de Piedrafita de Jaca, Ot Tintoré, ha agradecido "la sensibilidad y el compromiso de la Diputación de Huesca con los pequeños municipios, que muchas veces afrontamos retos que superan ampliamente nuestra capacidad económica".

En este sentido, ha subrayado que "esta pista no es solo una infraestructura más: es la puerta de entrada a Lacuniacha y a todo nuestro entorno natural, además del camino que utilizan a diario nuestros ganaderos y los profesionales que trabajan el monte".

Asimismo, el primer edil ha destacado que la actuación demuestra que "cuando las administraciones trabajan juntas y escuchan a los municipios, los resultados llegan, y llegan bien", poniendo en valor la colaboración institucional que ha permitido sacar adelante el proyecto.

La renovación ha sido posible gracias a la financiación conjunta de la Diputación de Huesca y del Ministerio de Política Territorial, que ha sufragado el 50% del coste a través del programa AURA. Con esta actuación, ambas administraciones refuerzan la seguridad viaria y mejoran la accesibilidad a uno de los principales focos turísticos del Alto Aragón, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo económico y la actividad diaria del municipio.