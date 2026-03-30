La Diputación Provincial de Huesca financia la ampliación del parque infantil de Javierregay

Isaac Claver, Sergio Fanlo (alcalde de Puente la Reina) y Álvaro Bescós en la visita al parque de Javierregay - DPH

JAVIERREGAY (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y el diputado de Obras, Álvaro Bescós, han visitado la localidad de Javierregay acompañados por el alcalde de esta pedanía perteneciente a Puente la Reina, Sergio Fanlo. Allí han podido conocer los trabajos realizados en el parque de la localidad con una inversión por parte de la Diputación de 35.000 euros.

Gracias a esta subvención el ayuntamiento ha podido acondicionar el parque con un vallado perimetral y también se ha rebajado parte del terreno para la instalación de un nuevo equipamiento lúdico y deportivo que pueden ya disfrutar, no solo los niños que viven en esta población, sino también las personas mayores que encuentran en este espacio un lugar para reunirse, hacer ejercicio y compartir actividades de ocio.

MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Cabe destacar además que, este año 2026, Javierregay va a ver mejorada su red de suministro de agua potable gracias a una inversión de 62.000 euros procedentes del Plan de Cooperación Económica de Obras y Servicios de la DPH (POS 2026).

En concreto los trabajos van a consistir en la colocación de un sistema de filtración en el abastecimiento con el objetivo de corregir la turbidez del agua que provocan las lluvias intensas y que obligan, en ocasiones, a detener el bombeo hasta que el río Aragón Subordán recupera las condiciones aptas para el suministro.

La inversión servirá también para ejecutar una acometida eléctrica desde el núcleo urbano hasta el depósito (620 metros) que de servicio al sistema de filtración.

OTRAS INVERSIONES EN EL MUNICIPIO

En lo que llevamos de legislatura Puente la Reina ha recibido varias subvenciones por parte de la Diputación con las que se han realizado importantes mejoras en el municipio.

Por ejemplo, el Plan Impulso 2023 permitió, con una subvención de más de 30.000 euros, acondicionar la guardería municipal. Además, gracias al POS 2024, se mejoró también el parque de Puente la Reina (47.000 euros).

La inversión en mantenimiento de caminos con más de 160.000 euros de inversión en los dos últimos años. Una inversión que, por ejemplo, ha permitido crear una red de enlaces de caminos municipales en Santa Engracia de Jaca, también pedanía de Puente la Reina.