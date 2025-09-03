La Diputación de Zaragoza concede 800.000 euros en ayudas a 14 residencias y centros de día municipales de la provincia

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 municipios de la provincia de Zaragoza se van a beneficiar del Plan de residencias y centros de día de la Diputación de Zaragoza dotado con 800.000 euros. Estas subvenciones están destinadas a los ayuntamientos titulares de estas instalaciones de gestión municipal directa.

Se trata de un plan que contempla dos líneas de subvenciones: la destinada a financiar el gasto corriente y la destinada a la inversión y el presupuesto se distribuye a partes iguales entre ambas líneas: 400.000 euros para cada una.

La diputada delegada de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, ha destacado que las residencias y los centros de día son clave para los municipios, "porque facilitan el envejecimiento con calidad y permiten que nuestros mayores permanezcan en sus casas y en sus pueblos".

Además, ha añadido que estos centros "ofrecen atención cercana, redes de apoyo locales y oportunidades de participación", lo que ha considerado muy importante para "reducir la sensación de soledad y dependencia que pueden sufrir".

Mercedes Trébol ha comentado que "al permanecer activos y vinculados a la vida del pueblo, nuestros mayores nos aportan su experiencia y saber hacer".

Por ello, desde Diputación de Zaragoza se apuesta de forma clara por "su bienestar lanzando líneas de subvenciones como este plan", ha concluido Trébol.

AYUDAS

Las subvenciones este año han sido para el Ayuntamiento de Alfajarín, un total de 34.308 euros para equipamiento, acondicionamiento y mejora de instalaciones; Ayuntamiento de Añón de Moncayo, un total de 52.804 euros, 18.600 para gasto corriente y 34.204 para equipamiento, acondicionamiento y mejora de las instalaciones; y Ayuntamiento de Asín, un total de 46.317 euros, 12.000 para gasto corriente y 34.317 para equipamiento, acondicionamiento y mejora de instalaciones.

Al Ayuntamiento de Biota le corresponderán un total de 58.404 euros, 28.500 para gasto corriente y 29.904 para instalación de aire acondicionado y equipamiento; al Ayuntamiento de Calatayud, un total de 58.317 euros, 24.000 para gasto corriente y 34.317 para la sustitución del ascensor y plataforma de carga en cocina; y al Ayuntamiento de Daroca, un total de 58.314 euros, 24.000 para gasto corriente y 34.314 para pintura en zonas comunes, comedores y sistemas de seguridad.

Además, también han recibido subvenciones el Ayuntamiento de Fabara, un total de 58.415 euros, 29.000 para gasto corriente y 29.415 para equipamiento, construcción de rampa y obras en sala de rehabilitación; Ayuntamiento de La Muela, un total de 58.668 euros, 42.000 para gasto corriente y 16.668 para la sustitución de lucernario; Ayuntamiento de Magallón, un total de 58.317 euros, 24.000 para gasto corriente y 34.317 para la mejora del sistema de prevención contra incendios y condiciones de habitabilidad de las instalaciones.

El listado se completa con el Ayuntamiento de Orés, un total de 58.317 euros, 24.000 para gasto corriente y 34.317 para actuaciones de mejora en las instalaciones; Ayuntamiento de Tobed, un total de 50.000 euros para gasto corriente; Ayuntamiento de Torres de Berrellén, un total de 34.314 euros para ampliación del centro de día; Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, un total de 58.317 euros, 24.000 para gasto corriente y 34.317 para pintura de la planta calle, primera y segunda; y Ayuntamiento de Zuera, un total de 29.081 euros, 13.800 para gasto corriente y 15.281 para equipamiento y mejora de las instalaciones.