La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 350.000 euros a once grupos de acción local de la provincia

Reunión de ADEFO Cinco Villas - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor de 350.000 euros a un total de once grupos de acción local que desarrollan su labor en los municipios de la provincia como son Adecobel, Adecuara, Adefo Cinco Villas, Adesho, Adrae, Adri Calatayud Aranda, Adri Jiloca Gallocanta, Asomo, Cedemar, Ceder Monegros y Fedivalca.

La diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, ha señalado que con esta línea de ayudas "queremos apoyar el trabajo que realizan los grupos de acción local de nuestra provincia, fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos" ya que se tratan de entidades "que conocen de primera mano las necesidades del territorio y que trabajan directamente con los vecinos, las asociaciones y los emprendedores".

Para Mercedes Trébol es importante que estos grupos cuenten con recursos para seguir impulsando iniciativas que favorezcan el empleo, los servicios y la actividad social y económica de nuestros pueblos y por ello, desde la DPZ "tenemos claro que apoyar a los grupos de acción local es también apostar por el futuro de la provincia".

Estas subvenciones corresponden al plan de promoción y desarrollo del medio rural, una línea de subvenciones directas dirigida a los grupos de acción local que trabajan en los municipios de la provincia de Zaragoza.

Así, y con estas ayudas, la DPZ les ayuda a financiar los gastos corrientes de gestión y funcionamiento a los que deben hacer frente para poner en práctica sus estrategias de desarrollo local participativo, de conformidad con las bases reguladoras de las subvenciones del programa Leader.

DESGLOSE

Estas ayudas se distribuyen en función de la implantación de cada una de estas entidades en el territorio. De este modo, la cuantía máxima concedida ha sido de 57.417,94 euros y la menor de 2.692,31 euros.

El plazo de ejecución de las actuaciones es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y para justificarlas concluye el 31 de marzo de 2027.

Los grupos de acción local son asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona concreta del medio rural.

En ellos deben estar representados tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese territorio, lo que garantiza la participación de todos los sectores en la gestión de los fondos Leader y de desarrollo local participativo.