El director de extinción de Riglos, "optimista" al estar estabilizada "la mayor parte" del incendio

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), Francho Aso, se ha mostrado "optimista" este lunes, desde el Puesto de Mando Avanzado, ya que "la mayor parte" del fuego está estabilizado, a falta de "algunos sectores".

En declaraciones a los medios de comunicación, Aso ha pedido "paciencia para que todo se haga correctamente", observando que este lunes han subido las temperaturas y ha bajado la humedad tras "un par de jornadas más favorables".

"Se está trabajando muy bien", ha comentado el director de extinción, indicando que los servicios de extión están llevando a cabo "un trabajo muy contundente, pero está siendo exitoso". El monasterio de San Juan de la Peña y el monte Oroel "están a salvo".

"De momento tenemos que ser prudentes, hay que ser pacientes, se está avanzando correctamente", ha continuado Francho Aso, avisando de que esta tarde, hasta las 21.00 horas, habrá un viento del Noroeste que "puede condicionar los sectores que están en vías de estabilización".

El jefe de Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, ha explicado que ahora se está trabajando en "el escenario del realojo", este martes o miércoles, de los habitantes de los pueblos evacuados desde el inicio del incendio, actuando a lo largo de este lunes en cuestiones como los servicios básicos. Al final de este día todas las poblaciones evacuadas tendrán luz por línea o mediante generadores.

Protección Civil ha realizado un chequeo de las captaciones de agua y otras infraestructuras, como las carreteras, mientras que el Salud ha llevado a cabo analíticas.