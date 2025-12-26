El director general de Cultura resalta la "enorme salud" de la cultura literaria en Aragón

La consejera muncipal de Cultura, Sara Fernández, y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, han participando en la iniciatva 'Libros que importan'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha destacado este viernes la "enorme salud" de la cultura literaria en la comunidad autónoma, "tanto desde el punto de vista de los creadores, como del sector del libro y de las ferias literarias".

Así lo ha afirmado con motivo de su participación junto a la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, en la iniciativa 'Libros que Importan', que promueven Atrapavientos y el Ayuntamiento de Zaragoza y que se celebrará este año hasta el día 30 en la plaza del Pilar. "Quiero felicitar a Atrapavientos por esta iniciativa que forma parte ya del calendario de nuestras fiestas de Navidad", ha señalado.

'Libros que importan' es un intercambio multitudinario de libros, un gran amigo invisible literario que ha alcanzado su novena edición en la capital aragonesa. La idea es regalar un libro que sea importante para uno, que le haya resultado inspirador en la vida o decisivo en algún momento, y recibe otro a cambio, al azar. Este año, la iniciativa se desarrollará hasta el día 30 en la caseta del mercado navideño de la Plaza del Pilar.

"Para mí ha sido una alegría compartir un libro sobre el Monasterio de Sijena, que nos cuenta la importancia que tiene el patrimonio y la cultura para Aragón, para un Aragón mejor, y el compromiso que debemos de tener todos los aragoneses para seguir luchando para que las pinturas murales y profanas vuelvan a casa", ha dicho el director general.

De este modo, Olloqui ha regalado 'Las pinturas del retablo mayor de Sijena. Un proyecto del Renacimiento para un monasterio femenino', un libro de trabajo que le acompaña en su labor; y ha recibido "una novela histórica --'El Mozárabe', de Jesús Sánchez Adalid-- que me va a permitir pasar felizmente lo que queda de Navidades", ha concluido.