El director general de Tributos defenderá la reorganización del servicio de las oficinas liquidadoras

Archivo - El director general de Tributos, Francisco Pozuelo, durante una comparecencia anterior en las Cortes. - CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública acoge este lunes 15, a partir de las 10.00 horas, la comparecencia del director general de Tributos, Francisco Pozuelo, para informar sobre la no renovación del convenio para la gestión y liquidación de impuestos cedidos por el Estado a Aragón por las Oficinas Liquidadoras a cargo de Registradores de la Propiedad, a petición del consejero del ramo.

La medida ha sido rechazada por grupos de la oposición como el PSOE, que critican que afectará a la calidad del servicio y generará "más desigualdad" en el territorio. De hecho, los socialistas ya han presentado iniciativas tanto en la DPZ como en las propia Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública.

Desde el Ejecutivo defienden que supone una merma en la atención al contribuyente en el territorio, sino que simplemente sustituye un sistema gestionado mediante convenios con registradores de la propiedad por una red pública integrada por oficinas propias de la Administración autonómica.

Tras la intervención de Pozuelo, los miembros de la Comisión debatirán y votarán una proposición no de ley de IU relativa a "la cobertura de puestos vacantes en la Administración de la Comunidad autónoma" y un texto de impulso del grupo parlamentario G. P. Socialista acerca de "una nueva Ley de la Función Pública de Aragón".

Posteriormente, a partir de las 12.00 horas, la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas acogerá la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús María Royo, para detallar el Informe de fiscalización del Sector Público Aragonés del ejercicio 2023.