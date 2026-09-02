Distrito 7 estará terminado en octubre, comenzarán los rodajes en 2027 y se licitará la formación de FP concertada

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las obras de Distrito 7 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipamiento dedicado al sector audiovisual, Distrito 7, situado en la antigua fábrica de Giesa, en el distrito de Delicias, tendrá terminadas las obras a finales de octubre, cuando las recepcionará el Ayuntamiento de Zaragoza, con la previsión de iniciar los rodajes a principios de 2027 y licitar el último trimestre de 2026 el área de Formación Profesional (FP) para poder impartir cursos de FP que se puedan acoger a la concertación de este ciclo formativo del Gobierno de Aragón.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado a conocer estas fechas durante una visita a las obras de este equipamiento que tiene una inversión municipal de 20 millones de euros para que la ciudad disponga de una gran ecosistema audiovisual, que contará con las unidades de formación, emprendimiento, hostelería, proyección, filmoteca y servicios municipales.

Chueca ha recordado que la anterior adjudicación directa al Grupo San Valero de la parte de formación fue "legal" al ser para una fundación, aunque luego se "boicoteara" por los partidos de izquierda y la justicia fallara en contra de la concertación del Bachiller y FP por acordarse durante el Gobierno de Aragón en funciones.

Por ello, Chueca ha dicho que se va a licitar lo antes posible para que haya más tiempo para que el adjudicatario de la FP "si vuelve a ser la Fundación San Valero, que tiene muchas probabilidades aunque podrá presentarse quien quiera, tenga más tiempo desde la recepción de la obra en octubre para preparar las instalaciones y porque quien sea el adjudicatario tendrá que solicitar el concierto y cumplir las distintas fases" con la previsión de impartir clases a unos 400 alumnos.

Además, estará abierto a otros centros de FP públicos, como Los Enlaces, que disponen de unas instalaciones "inmejorables" y se tendrá un convenio para que puedan utilizar estas instalaciones con "la misma libertad que el resto de los agentes del sector. Eso se ha trabajado con ellos en todo momento", ha zanjado.

A esta licitación se sumará este mes de septiembre la parte de emprendimiento, a través de Zaragoza Activa y el área de empresas para completar este aspecto empresarial y creativo vinculado al sector audiovisual. Asimismo, se licitará la parte de restauración que estará abierta a los vecinos de Las Fuentes y de toda la ciudad.

La gestión de los platos de rodaje, mediante la cesión de derecho de superficie, ha recaído en la empresa mexicana EDF, que ya ha depositado el aval superior a los 300.000 euros y se ha comprometido a hacer una inversión superior al millón de euros después de que en unas semanas se firme el contrato para empezar a operar nada más entregar el final de obra. Además pagará un canon de 8,6 millones de euros.

El objetivo, ha comentado Chueca, es que como máximo en enero de 2027, EDF empiece la actividad y "si es antes, pues muchísimo mejor, pero todavía quedará desde la adjudicación del contrato un tiempo para terminar de acondicionar estas instalaciones".

OPORTUNIDADES

Ha elogiado a la multinacional mexicana EDF al tener una "gran reputación internacional, sobre todo en México y en toda Hispanoamérica", lo que es una "garantía" de que esta inversión municipal "sea un éxito y posicione a Zaragoza como un referente para poder atraer producciones nacionales e internacionales de primer nivel, especialmente de habla hispana".

Chueca ha aventurado que EDF "va a generar múltiples oportunidades para la ciudad y, por supuesto, para todos los vecinos de San José, de Las Fuentes y concretamente del barrio Montemolín" porque al explotar los platós hará una ocupación estable de este espacio con múltiples rodajes, preproducciones, posproducciones y también va a dinamizar atrayendo esas oportunidades propias de la industria".

Dentro de los 26.500 metros cuadrados de superficie también hay espacio dedicado para la unidad de restauración que se licitará a finales de este año para que esté operativa en 2027 al igual que todo el complejo.

La filmoteca se trasladará a finales de este año para que en enero de 2027 empiecen las primeras proyecciones. Será una filmoteca "moderna, propia del siglo XXI, que, sin duda, permitirá que todos los cinéfilos se acerquen a este espacio para descubrirlo y para disfrutar del buen cine".

La alcaldesa ha precisado que a pesar de que las distintas unidades de gestión tendrán distintas fórmulas, ya que los platós serán mediante derecho de superficie, y el resto serán licitaciones como el alquiler de las unidades de emprendimiento o la adjudicación que resulte con la parte de la formación de FP "habrá una gestión municipal integradora que va a ser la que coordine a los distintos espacios y que se ocupe de llenar de vida Distrito 7".

La finalidad es que este equipamiento "no solamente sea el epicentro de la industria audiovisual, sino también un espacio de encuentro, de actividades y de dinamización con los vecinos de toda la ciudad, pero sobre todo los más próximos del entorno" al argumentar que Distrito 7 "es un proyecto estratégico, que se ha hecho de la mano de los vecinos".

Por ello, ha subrayado que la sincronización y la coordinación es "perfecta" porque primero se ha trabajado para ejecutar la obra de modo que cuando finalice se pueda empezar con la adjudicación y explotación de los platos, la producción y se empiece a ver, a principios de 2027 como tarde, que empiezan a tener lugar los primeros rodajes y será entonces cuando veamos cómo se llena de vida", ha asegurado.

TARIFAS

Sobre las tarifas que se cobrarán para el alquiler de las instalaciones para realizar eventos, Chueca ha explicado que este equipamiento ofrece muchas posibilidades para celebrar múltiples actos, tanto públicos como privados, y los que quieran solicitar el uso necesitan primero que esta fórmula esté regulada en las ordenanzas.

La posibilidad de acoger premios, proyecciones u otras actividades "abre un nuevo espacio de oportunidad" porque Zaragoza "no está muy sobrada de espacios para acoger grandes eventos" y con Distrito 7 se "cubre una necesidad en una ciudad que, cada vez, crece más, tiene más actividad tanto cultural como económica y por lo tanto requiere de más espacios para celebración de la ciudad".