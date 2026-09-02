Torres (Vox) celebra que Chueca atiende su exigencia de licitar la formación y restauración en Distrito 7

Entrada principal a Distrito 7, que conserva la identidad arquitectónica de la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes, Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha celebrado que la alcaldesa, Natalia Chueca, haya atendido su "exigencia" de sacar a licitación pública el área e formación y de restauración en el equipamiento Distrito 7 dedicado al sector audiovisual.

"Desde Vox siempre hemos transmitido que no nos gusta este proyecto" ha recordado al argumentar que es un modelo que invierte 20 millones de euros públicos para convertir un inmueble en un centro audiovisual, cuya explotación va a estar en manos de una sola empresa, en este caso de una empresa mejicana", en referencia a EFD.

Tras el anuncio de la alcaldesa sobre la situación actual de la alntigua fábrica Giesa, la protavoz de Vox ha insistido en que "sigue faltando información" respecto a los costes de mantenimiento, personal municipal y rentabilidad de este proyecto para la ciudad y para los zaragozanos.

DESPILFARRO DE DINERO PÚBLICO

"Mientras los barrios de Zaragoza sufren problemas de limpieza, falta de transporte regular o inseguridad, el gobierno del PP prefiere gastar 20 millones de euros públicos en una infraestructura ideada como decorado político", ha opinado.

"El dinero de los zaragozanos debe estar en la calle, en los barrios y en la seguridad, no en financiar platós de televisión", ha reiterado Torres.

UN PROYECTO MARCADO POR EL "DESCONTROL" EN LA GESTIÓN

A juicio de Torres, la alcaldesa Chueca, "está intentando maquillar un historial vergonzoso de improvisación en la tramitación" de este equipamiento municipal para expresar de forma gráfica que Distrito 7 ha sufrido "un carrusel de fiascos que forzó el traspaso exprés al área a Economía".

Ha indicado que la alcaldesa "vende como un éxito lo que en realidad ha sido una chapuza de gestión" al esgrimir que se ha tenido que cambiar de manos el proyecto a mitad de camino tras "acumular retrasos, concursos desiertos y errores de licitación flagrantes", ha enumerado.

MONOPOLIO Y RIESGO PARA LAS ARCAS PÚBLICAS

Eva Torres ha alertado de que "presumir de una adjudicación a la que solo concurrió una empresa no es síntoma de competitividad ni de libre mercado, sino de que el pliego técnico genera dudas y poco interés real".

Sobre el "fracaso" por la marcha atrás de la Formación Profesional, Torres ha lamentado que "el PP ha dejado en la estacada a 400 estudiantes este curso por su soberbia y sus prisas electorales por inaugurar. Si hubieran hecho las cosas bien desde el principio mediante licitaciones transparentes, en lugar de intentar esquivar los plazos ordinarios, las familias zaragozanas no estarían pagando hoy las consecuencias de su ineficacia".

No obstante, Torres ha añadido que VOX aplaude celebra que "el Gobierno nos haya escuchado y haya atendido la exigencia de VOX de licitar públicamente las patas de educación y restauración".