Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio detienen a un menor por un robo con violencia

Imagen de recurso de la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban en ese momento fuera de servicio detuvieron el pasado 21 de mayo a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia y al que se le atribuyó también un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los hechos sucedieron en torno a las 14.00 horas cuando un agente de la Policía Nacional se dirigía hacia su domicilio a bordo de su motocicleta y, en un momento dado, escuchó unos gritos que instaban a la detención de un ladrón.

Al mismo tiempo, el policía observó a un joven que salía corriendo del lugar, por lo que no dudó en emprender una persecución que inició abordo de su moto su moto y que más tarde prosiguió a pie.

Se trataba de un joven que presuntamente había sustraído el teléfono móvil a una mujer empleando para ello la violencia.

Durante la persecución el presunto autor no dudó en colarse en comunidades privadas y fue en una de ellas donde un segundo miembro de la Policía Nacional se percató de que otro compañero corría tras un joven, por lo que se unió a éste hasta que le dieron alcance.

Finalmente y tras una larga persecución, el que a la postre resultara detenido saltó de nuevo el vallado perimetral de una comunidad de vecinos y fue en el interior de la misma donde los agentes consiguieron darle alcance y detenerlo.

En las inmediaciones se encontraba una patrulla de Policía Local a la cual le pidieron que colaborara con el aseguramiento del detenido, ya que hasta reducirlo había intentado agredir a los actuantes.

Una vez trasladado hasta dependencias policiales, los agentes constataron que el presunto autor era menor de edad, por lo que se hizo cargo de éste el grupo de menores de la UFAM.