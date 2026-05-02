La DPH embellecerá los pueblos del Alto Aragón con más de 80.000 plantas

El Vivero Provincial de la DPH. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El vivero provincial de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) comenzará el próximo lunes, 4 de mayo, el reparto de flores y plantas dentro de la campaña de primavera, hasta un total de 84.181 plantas entre los 121 ayuntamientos de la provincia que realizaron la solicitud.

En total, el vivero provincial tiene preparadas para este reparto más de 60 especies diferentes de flores y platas entre las que destacan las begonias, petunias, geranios, gitanillas, claveles o tajetes, ha informado la DPH.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar que los pueblos de la provincia puedan, durante la primavera, decorar con flores sus espacios públicos.

Este vivero realiza otra campaña de flor de otoño y, además, se suministran especies de arbolado y arbusto durante todo el año.

El personal del vivero provincial también desarrolla labores de asesoramiento técnico en los propios municipios en cuestiones de jardinería y se realizan visitas a las localidades para colaborar con el personal de cada ayuntamiento.