La DPH finaliza la mejora del acceso a Oliván tras reconstruir el drenaje y los pavimentos dañados

Visita a las obras de acceso a Oliván, que han supuesto una inversión de más de 167.000 euros. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha concluido las obras de mejora de la carretera de acceso a Oliván, en el término municipal de Biescas, una actuación largamente demandada por los vecinos que permite recuperar las condiciones de seguridad y funcionalidad de esta vía.

Los trabajos, adjudicados a Vialex Constructora Aragonesa, han supuesto una inversión superior a los 167.000 euros y han consistido en la reconstrucción del sistema de drenaje y la reparación de los pavimentos dañados a lo largo de un tramo de casi 1,9 kilómetros.

El diputado de Obras de la DPH, Álvaro Bescós, ha visitado este lunes la actuación junto con el ingeniero jefe de la institución provincial, Ricardo Páramo, y responsables de la empresa adjudicataria. Ha destacado que "la carretera ha quedado en unas condiciones muy satisfactorias, con un sistema de drenaje reconstruido y un firme renovado que aportan mayor seguridad y fiabilidad al tramo".

Bescós ha dicho que "el compromiso adquirido con Oliván se ha cumplido en tiempo y forma. Se trataba de una reivindicación que venía de muchos años atrás y que no llegó a materializarse durante el anterior mandato. El actual equipo de gobierno asumió el compromiso, tramitó y adjudicó la actuación y hoy los vecinos pueden comprobar el resultado", ha argumentado.

Esta actuación responde a los importantes deterioros que sufrió la carretera como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales registrado en agosto de 2024. Debido al origen de estos daños, la obra ha sido cofinanciada al 50% a través del programa AURA del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La mejora de la carretera resulta especialmente importante para los habitantes de Oliván y para las personas que se desplazan habitualmente hasta el núcleo, pero también favorece la llegada de visitantes. La iglesia de San Martín de Oliván forma parte de la Ruta de las Iglesias del Serrablo, uno de los conjuntos patrimoniales y turísticos más representativos del Alto Gállego.

Por otra parte, la institución provincial también se encuentra próxima a finalizar las obras de mejora del acceso a Orna de Gállego, en el término municipal de Sabiñánigo. Esta vía sufrió igualmente importantes daños como consecuencia de las citadas lluvias torrenciales, lo que hizo necesaria una intervención sobre 1,6 kilómetros de carretera.

Los trabajos han incluido la limpieza de los márgenes, el revestimiento de las cunetas y distintas actuaciones destinadas a mejorar la visibilidad y la seguridad de los conductores, especialmente en el tramo en dirección a Hostal de Ipiés.