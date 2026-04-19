La DPH invierte 600.000 euros en mejorar los accesos a Morilla y Monesma (Huesca)

Isaac Claver y Álvaro Bescós junto al ingeniero Ricardo Páramo - DPH

HUESCA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca va a comenzar esta primavera los trabajos para adecuar las carreteras HU-V-8742 y HU-V-8741, en los términos municipales de Ilche y Monzón (HUesca), con una inversión de más de 600.000 euros. La actuación permitirá mejorar los accesos a los núcleos de Morilla y Monesma a través de dos vías que suman un total de 9,3 kilómetros y que presentan un estado muy deteriorado.

Se trata de una intervención especialmente necesaria debido al mal estado que arrastran ambos tramos y al empeoramiento que han sufrido en los últimos meses como consecuencia de los episodios de lluvias.

"Está en unas condiciones deplorables", reconoce el diputado delegado de Obras de la DPH, Álvaro Bescós, que detalla que los trabajos van a consistir en una mejora del firme en su totalidad y algún tramo de cuneta revestida.

El deterioro del firme y los problemas de evacuación de agua hacen precisa una actuación integral que permita recuperar la funcionalidad y la seguridad de estas carreteras. La DPH ha adjudicado las obras a la empresa VIALEX Constructora Aragonesa, que dispondrá de un plazo de cuatro meses para ejecutar los trabajos.

La previsión es que la actuación pueda estar finalizada antes del verano, de modo que estas vías queden de nuevo en condiciones adecuadas para el tránsito de los vecinos y usuarios habituales.

Los trabajos previstos consistirán en la reconstrucción del firme, con el reasfaltado completo de la carretera, así como en la mejora de los drenajes, un aspecto fundamental para garantizar la durabilidad de la actuación y evitar nuevos daños provocados por el agua.

Con ello se busca no solo reparar el deterioro actual, sino también reforzar la capacidad de la infraestructura ante futuras inclemencias meteorológicas.

La Diputación Provincial de Huesca enmarca esta actuación en su línea de inversiones para la mejora de las infraestructuras de comunicación de la provincia, especialmente en el medio rural, donde este tipo de carreteras resultan esenciales para asegurar la conexión de los núcleos de población y facilitar la movilidad diaria de los vecinos.