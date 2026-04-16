La DPH materializa dos obras estratégicas en Sobrarbe: la variante de Lamata y la mejora de la carretera de Olsón

Variante de Lamata. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPZ) da un nuevo paso en su compromiso con la mejora de las comunicaciones en el Sobrarbe con la puesta en servicio de la variante de Lamata, en el término municipal de Abizanda, y con la instalación de las vigas del tablero del puente sobre el barranco Solano en el tramo que une Javierre de Olsón con Olsón, en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe. Ambas intervenciones suman una inversión total de más de dos millones de euros.

Se trata de obras fundamentales para reforzar la seguridad vial, garantizar mejores accesos a los núcleos de población y facilitar las conexiones con el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, contribuyendo así a la vertebración del Sobrarbe y de toda la provincia. La Diputación de Huesca ha actuado con la máxima agilidad para dar respuesta a una reivindicación histórica del territorio.

La variante de Lamata evita el cruce por el casco urbano de la localidad, por una zona de gran estrechez, lo que comprometía la seguridad de los vecinos y dificultaba la circulación de vehículos pesados o agrícolas. La actuación ha consistido en la construcción de una nueva variante al norte de la localidad, con una longitud de 824 metros y una anchura total de 6,50 metros, incluyendo trabajos de explanación, drenaje, firme flexible de mezcla bituminosa, señalización y sistemas de seguridad.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Arnó Infraestructuras SLU, y fueron adjudicadas por 508.000 euros.

En cuanto a las obras del tramo entre Javierre de Olsón y Olsón presentan un gran avance y han dado un paso importante con la instalación de las dos vigas del puente sobre el barranco del Solano. Se trata de dos vigas prefabricadas tipo artesa de 34 m de longitud, 1,70 metros de canto y un peso aproximado de 90 toneladas cada una.

Las obras, que comenzaron el 29 de septiembre de 2025, están siendo ejecutadas también por Arnó Infraestructuras SLU por un presupuesto de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El trazado, de aproximadamente 1,5 kilómetros, discurre sobre la carretera existente, ensanchando la plataforma y mejorando el trazado mediante la rectificación de curvas.

A petición del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se ha incluido la mejora de la intersección de Javierre de Olsón para evitar que los tractores agrícolas y camiones que acceden a las granjas tengan que pasar entre las casas del tramo actual de carretera.