Archivo - La DPH refuerza el Plan de Vialidad Invernal con nueva maquinaria y el reparto de sal a las comarcas. - SERGIO PADURA - Archivo

HUESCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca destina 700.000 euros al Plan de Vialidad Invernal 2026-2027, un 12% más que el pasado año, para reforzar los operativos comarcales y renovar maquinaria y equipamientos. El suministro de sal ya se ha realizado y se está completando el llenado de los silos.

El diputado provincial de Obras, Álvaro Bescós, ha destacado: "Seguimos mejorando los medios de las comarcas para actuar con rapidez ante la nieve y el hielo y garantizar la seguridad y las comunicaciones en nuestras carreteras".

De este modo, la institución provincial refuerza el dispositivo que permite mantener las carreteras locales y comarcales en condiciones durante los meses de invierno, especialmente en las zonas de montaña. La institución aporta una media de 2.500 toneladas de sal por campaña para prevenir la formación de placas de hielo y facilitar la circulación ante las bajas temperaturas.

COMARCAS

El presupuesto de este año destinado a las comarcas aumenta en 75.000 euros respecto a la campaña anterior, hasta alcanzar los 700.000 euros. De esta cantidad, 400.000 euros son para gasto corriente, lo que supone un incremento del 23%, y otros 300.000 euros a inversiones para renovar y ampliar los medios materiales de las instituciones comarcales.

Entre las principales adquisiciones destaca un nuevo camión quitanieves para la Jacetania y también para el Sobrarbe, mientras que el Alto Gállego ha incorporado un vehículo todoterreno y una hoja quitanieves para una máquina que opera en Yésero.

Por su parte, La Ribagorza ha reforzado su operativo con un vehículo adaptado al servicio de vialidad, nuevas hojas y cuchillas quitanieves para distintos vehículos, mejoras en las ruedas de su maquinaria y una línea de vida en un silo para aumentar la seguridad de los trabajadores.

Las inversiones han llegado también al Bajo Cinca, con la renovación de un remolque para transportar sal; al Cinca Medio, con mejoras en la iluminación de sus vehículos; a la Hoya de Huesca, con nuevas cuchillas quitanieves, y a Los Monegros, con un equipo esparcidor de sal para uno de sus vehículos.

En La Litera se han adquirido neumáticos de invierno, balizas de emergencia y distintos equipos auxiliares, como un grupo electrógeno, un arrancador de baterías y una hidrolimpiadora industrial. Finalmente, el Somontano de Barbastro ha renovado parte de sus equipamientos con nuevos kits de cuchillas de goma