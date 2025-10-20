La DPT y Cámara de Comercio de Teruel reafirman su compromiso por la promoción del sector agroalimentario

TERUEL 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) y la Cámara de Comercio de Teruel reafirman su compromiso con la promoción del sector agroalimentario, mediante un convenio anual de 100.000 euros. La institución busca generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas de la provincia en el mercado nacional e internacional, dirigidas a restauración, tiendas gourmet, prensa especializa y otros representantes del sector.

Esta provincia cuenta con un gran potencial económico como es la industria agroalimentaria, con productos de alta calidad que deben ampliar los mercados. Por ello, desde la institución se quiere apoyar a través de este convenio con la Cámara de Comercio, que cuenta con una amplia experiencia en la organización de eventos conjuntos y en una red tanto a nivel nacional como internacional.

El presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha afirmado que "en la provincia de Teruel somos unos afortunados, poseemos muchos productos de calidad, como el aceite, el melocotón, el vino o la trufa. Gracias a estas ferias impulsamos que se puedan conocer y utilizar en cocinas de todos los puntos del mundo." Durante este ejercicio han participado, aproximadamente 80 empresarios turolenses. En los eventos de exterior, exponen sus productos y mantienen reuniones individualizadas con los comerciales.

Además, estas acciones han tenido un alto grado de satisfacción, en todos los casos se han cerrado operaciones comerciales. En fecha de julio de este año las exportaciones han alcanzando los 43 millones de euros, registrando un crecimiento en prácticamente todos los sectores, destacando los frutos secos con un 290%, el pescado un 90%, jamón y pata curada un 18% y la trufa negra con un 2,39%.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2025

A lo largo de este año se han realizado diferentes ferias en las que han participado productos del territorio. La feria Madrid Fusión, celebrada del 27 al 29 de enero, contó con la participaron diferentes empresas turolenses del sector de la trufa.

La Feria Gourmet en Madrid, del 7 al 10 de abril, es una de las ferias más prestigiosas del mundo en la que participaron diferentes agrupaciones de empresas agroalimentarias turolenses. El 29 de abril tuvo lugar la presentación de productos agroalimentarios de Teruel en Taste Spain Paris, en la que se ayudaba a las empresas a poder introducir los productos en el mercado francés, dedicado a un público profesional: importadores, distribuidores, comercio minorista gourmet, otros profesionales.

El 16 de junio está acción se repitió en Zurich y del 23 al 25 de junio en Dublín y Londres, respectivamente. La Feria Gastronómica de San Sebastián realizada por empresarios del sector, incluyó un congreso de alta gastronomía, feria expositiva, demostraciones y cursos celebrado del 6 al 8 de octubre. En Valencia otra feria con fecha del 26 al 28 de octubre, cuenta con un recinto que reunió a diferentes profesionales de la hostelería y del sector con un público gourmet.

Del 6 al 9 de noviembre se celebró la Feria Biocultura de Madrid, una de las principales ferias en el sector ecológico, en el que se podía encontrar un stand identificativo de la provincia, paralelamente se realizó un 'show cooking' para dinamizar Teruel con presentación y degustación.