La DPZ clausura la conmemoración del 600 aniversario delHospital de Nuestra Señora de Gracia

Asistentes a la clausura de los actos con motivo de la conmemoración del 600 aniversario del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. - DPZ

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha organizado este viernes, 27 de febrero, en el Salón del Trono del Palacio de Sástago un concierto del Grupo Instrumental de la DPZ con el que se ha clausurado oficialmente el centenario del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Antes del concierto ha intervenido la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero quien ha destacado que hoy se clausuraba una celebración "que ha unido memoria, arte y comunidad" y con la que se ha ofrecido a la ciudadanía "una programación cultural y científica de primer nivel, logrando que seis siglos de historia se conviertan en una experiencia cercana, comprensible y emocionante para miles de personas".

Ladrero ha hecho hincapié en que la razón de ser del hospital "no ha sido nunca el prestigio, ni la monumentalidad, ni siquiera la historia sino las personas y, muy especialmente, las personas que más sufren" ya que desde su fundación hace 601 años, el Hospital Real Nuestra Señora de Gracia "nació con la vocación clara de atender a quienes no tenían nada. A los pobres, a los enfermos sin recursos, a los desamparados" y esa vocación, a su juicio, "es la raíz misma de la sanidad pública, garantizar que la atención sanitaria no dependa de la fortuna, sino de la necesidad", ha reseñado.

Además, la vicepresidenta se ha referido a la vinculación entre la Diputación de Zaragoza y el Hospital Provincial "que no es circunstancial, sino histórica, profunda y continuada" con más de 150 años de trabajo conjunto al servicio de la ciudadanía que recuerdan que "el compromiso con los servicios públicos no es una consigna, sino una responsabilidad".

Por su parte, el presidente del Comité Científico del 600 aniversario, Javier Sada ha hecho un repaso por los actos organizados durante el último año entre los que ha citado el espectáculo de música y danza de época a cargo del grupo Modern Baroque, la presentación del libro 'Arquitectura del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia' de Ricardo Usón, un total de quince conferencias en las que se ha abordado la historia del hospital desde diferentes perspectivas, un curso de la IFC, concierto de la Coral Picarral o el acto de descubrimiento de la placa en homenaje a Josefa Amar Y Borbón, filóloga e ilustrada aragonesa y por supuesto, la exposición que se muestra en el Palacio de Sástago.

Sada ha concluido que "no debe de quedar en esta celebración la trascendencia del hospital en la historia de Zaragoza y Aragón tanto a nivel social, como cultural, económico y médico" ya que a su entender, convendría "establecer los mecanismos e instrumentos para que la historia científica y médica que en gran medida ha protagonizado esta casa fundamentalmente a través de este hospital durante los dos últimos siglos, pueda salir a la luz y permanecer en la memoria colectiva de nuestra sociedad".

El concierto para la conmemoración del sexto centenario del hospital provincial ha incluido un programa en el que se han interpretado un total de siete piezas de grandes compositores como Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Nebra o Brahms.

En concreto, se han interpretado el Concierto en sol Mayor "Alla Rústica" I Presto; Concierto n.º 4 RV 297 Op II Largo; Concierto de Brandenburgo n.º 3 I Allegro (fragmento); Arrival of the Queen of Sheba; Iphigenia en Tracia (obertura); Marcha Turca; y Danza Húngara n.º 1.

El Grupo Instrumental de la Diputación de Zaragoza está formado por Agustín Civera (clarinete en mi bemol); José Luis García, Roberto Llosá y José Marco (clarinete en si bemol); Jesús Ramón Salvador (clarinete bajo); y Emilio Enrique Andrés (saxofón tenor).