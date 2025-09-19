La DPZ concede 150.000 euros en ayudas a 57 asociaciones para dinamizar el patrimonio cultural

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas que en total suman 150.000 euros a 57 asociaciones de la provincia para llevar a cabo actividades de difusión y dinamización del patrimonio cultural de los municipios.

Se trata de un plan para ensalzar el importante patrimonio cultural de los municipios de la provincia de Zaragoza, así como potenciar las actividades de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo fin es la defensa y promoción del mismo, ha informado la DPZ.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha hecho hincapié en que la DPZ "apuesta por la dinamización cultural del medio rural y con estas subvenciones se financian actividades que favorecen la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico, como yacimientos arqueológicos, edificios y conjuntos histórico artísticos, archivos fotográficos o indumentaria tradicional" y ha recordado que, año tras año, se hace "un importante esfuerzo económico para apoyar a las entidades que las organizan".

El patrimonio cultural, ha recordado Lázaro "es la memoria viva" de un municipio y su preservación "fortalece la identidad local". Por ello, ha asegurado que "conservando iglesias, archivos, tradiciones orales y espacios patrimoniales, se mantiene un legado tangible e intangible que facilita la lectura de la historia y la continuidad entre generaciones".

Además, a su juicio, "un patrimonio bien cuidado suele atraer turismo, dinamiza la economía local y genera oportunidades de empleo en sectores como la restauración, la cultura y el turismo cultural".

La diputada ha insistido en que la conservación del patrimonio exige "fondos sostenibles y una coordinación eficiente entre instituciones" y es precisamente en este marco donde la Diputación de Zaragoza "desempeña un papel clave al contribuir a esa conservación mediante la puesta en marcha de planes estratégicos que apoyan a los municipios, como esta línea de subvenciones".

Entre las asociaciones que han recibido ayudas se encuentran la Asociación Amigos de la Villa Romana La Malena, de Azuara; Asociación para la Protección y Conservación de la Cabañeta, de El Burgo de Ebro; Asociación Medieval Alfonso I El Batallador de Calatayud; Asociación Aires de Aragón, de Ejea de los Caballeros; Asociación Cultural Amigos de la Villa de Ibdes; Asociación de Mujeres Puyal fe Luesia; Casino La Unión Sadabense, de Sádaba; Asociación Cultural Castillo de Torralba de Ribota; Asociación Fuset para el Patrimonio Rural de Used; o Asociación Los Trabajos de Hércules, de Velilla de Ebro.