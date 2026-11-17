La diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Mercedes Trébol, y la jefa del servicio provincial, Yolanda Morales, durante la rueda de prensa de este martes, 17 de noviembre, en la Diputación de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido un total de 2.719.987 euros en ayudas a 235 municipios de la provincia para combatir la soledad no deseada de las personas mayores. La convocatoria de 2026, cuyo presupuesto global se ha multiplicado por cinco desde la puesta en marcha del plan en 2024, permite financiar actividades de prevención y atención al aislamiento, mejorar las instalaciones municipales y, por primera vez, sufragar los gastos de electricidad y calefacción de los centros sociales y de convivencia.

La diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Mercedes Trébol, y la jefa del servicio provincial, Yolanda Morales han presentado este martes, 17 de noviembre, los resultados de la convocatoria, que ha recibido 255 solicitudes, 253 de ayuntamientos y dos de entidades locales menores. El programa cuenta este año con una dotación de cinco millones de euros, de los que se han concedido cerca de 2,72 millones en subvenciones.

Trébol ha defendido que el compromiso de las administraciones con los problemas sociales y demográficos debe reflejarse en sus presupuestos, especialmente en el medio rural, donde el envejecimiento de la población y la despoblación dificultan el mantenimiento de servicios y espacios de convivencia. En este sentido, ha incidido en que el aislamiento tiene consecuencias negativas tanto en el plano personal como en la salud de quienes lo sufren.

La diputada ha señalado que combatir la soledad no deseada no puede ser una responsabilidad exclusiva de las personas mayores y de su entorno, sino que requiere la implicación de las instituciones, los ayuntamientos y las asociaciones que trabajan en los pueblos. Estas entidades, ha destacado, conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos y hacen posible que los espacios de reunión permanezcan abiertos y mantengan su actividad.

"Tenemos que fomentar las relaciones personales, crear espacios de encuentro y facilitar que las personas puedan participar en la vida de sus municipios", ha afirmado Trébol, quien ha sostenido la necesidad de reforzar los recursos para llegar a más localidades y ofrecer oportunidades a las personas mayores, independientemente de dónde residan.

TRES LÍNEAS PARA MANTENER Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA

El plan contempla tres líneas de ayudas. La primera está destinada a financiar los gastos de funcionamiento de los centros sociales de convivencia de personas mayores de titularidad municipal, como hogares del jubilado, centros de la tercera edad, bares sociales y teleclubes.

La principal novedad de esta edición es que los ayuntamientos podrán sufragar con estas subvenciones las facturas de electricidad y calefacción, un gasto corriente que, según ha apuntado Trébol, puede resultar difícil de asumir para las localidades con menos recursos.

Esta partida permite financiar el 100% de la cuantía solicitada, con un máximo de 10.447,76 euros por cada núcleo de población o entidad local solicitante. El ámbito de la convocatoria incluye los 292 municipios de la provincia, las tres entidades locales menores y los 40 barrios rurales, con exclusión de Zaragoza capital y sus barrios.

La segunda línea se dirige a actividades de prevención y atención de la soledad no deseada, así como al fomento del envejecimiento activo. Entre las propuestas financiables figuran talleres de memoria, cursos de nuevas tecnologías, programas de ejercicio físico, iniciativas de promoción de hábitos saludables y actuaciones destinadas a mejorar la salud física, mental y emocional.

La distribución de estas ayudas combina tres criterios: una cuantía fija de 350 euros por municipio, 0,84 euros por habitante y una aportación adicional de 606,45 euros para cada localidad de menos de 1.000 habitantes. Este último criterio introduce una discriminación positiva para los pueblos más pequeños, que afrontan mayores dificultades para mantener una programación estable.

La tercera línea está dedicada a inversiones en los espacios municipales de encuentro, con actuaciones dirigidas a mejorar su equipamiento, acondicionamiento y accesibilidad. También contempla obras menores, eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de instalaciones para realizar actividades físicas que favorezcan la autonomía personal y ayuden a prevenir la dependencia.

En este apartado, el reparto se establece mediante una cantidad fija de 875 euros por municipio, 1,67 euros por habitante y otros 1.009 euros para las localidades de menos de 1.000 habitantes.

UN LUGAR DE ENCUENTRO FRENTE AL AISLAMIENTO

Morales ha explicado que la convocatoria se ha estructurado para dar respuesta a las necesidades de los municipios pequeños, donde el envejecimiento y la despoblación hacen especialmente relevante disponer de espacios de relación. La responsable técnica ha incidido en que las ayudas buscan que los centros sociales no sean únicamente instalaciones disponibles, sino lugares con actividad y recursos para favorecer el contacto entre vecinos.

La jefa del servicio ha incidido en que el programa combina el mantenimiento de los espacios con la financiación de talleres y actividades y las inversiones necesarias para que estos puedan seguir funcionando. El propósito, ha resumido, es promover la vida en comunidad y evitar que las personas mayores queden aisladas en sus domicilios.

En cuanto a los resultados de la convocatoria, Morales ha confirmado que se han registrado 255 solicitudes, de las que 253 proceden de ayuntamientos y dos de entidades locales menores. Las actuaciones subvencionadas corresponden al ejercicio 2026 y podrán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año.

Trébol ha remarcado la incorporación de los gastos de funcionamiento como una de las principales novedades del plan, al considerar que no basta con financiar actividades si después los municipios carecen de recursos para mantener abiertos los lugares donde desarrollarlas. Desde su experiencia en el ámbito local, ha recordado la importancia de que las personas mayores dispongan de un espacio propio en el que reunirse y recuperar las relaciones sociales.

"Yo no me dejo de este gasto corriente jamás, creo que es la mejor inversión que se puede hacer", ha recalcado al referirse al papel de estos centros en la lucha contra la soledad. La diputada ha insistido en que la continuidad de estos espacios constituye una herramienta para mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar que el lugar de residencia no determine las oportunidades de envejecimiento activo y participación social.