La DPZ convoca un plan Agenda 2030 de 22 millones para el arreglo de caminos y mejora de servicios básicos

Archivo - Zaragoza.- La DPZ repara más de 4.200 de caminos agrícolas durante 2024 - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado una nueva edición de su plan Agenda 2030, que como siempre beneficiará a los 292 municipios de la provincia y que este año está dotado con 22 millones de euros, 11 para que los ayuntamientos arreglen sus caminos y otros 11 para inversiones de mejora de los servicios básicos municipales: pavimentación de calles, abastecimiento, saneamiento, seguridad y orden público, alumbrado, parques y jardines, recogida, gestión y tratamiento de residuos, entre otros.

Las bases del plan se han publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y los consistorios pueden presentar sus solicitudes desde este martes hasta el próximo 24 de octubre. Cada ayuntamiento puede pedir ayudas para dos actuaciones, una de cada tipo, y los fondos se distribuirán con una parte fija igual para todos y otra variable que dependerá del número de habitantes (para las obras de mejora de los servicios básicos) y de la extensión del término municipal (para el arreglo de caminos).

"El desarrollo rural también debe ser sostenible, por eso con el plan Agenda 2030 la Diputación de Zaragoza cumple un doble objetivo fundamental para nosotros: seguir luchando contra la despoblación mejorando los servicios y las infraestructuras de nuestros pueblos y contribuir además a que los ayuntamientos zaragozanos se acerquen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más vinculados a las competencias locales", ha manifestado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que ha recordado que en total las sucesivas convocatorias que ha ido lanzado la DPZ del plan Agenda 2030 suman ya 97 millones de euros.

"Otros años esta línea de ayudas ha estado orientada a la creación de plantas municipales de autoconsumo o a instalar cámaras de videovigilancia, por poner solo dos ejemplos. En esta convocatoria por primera vez damos la posibilidad de pedir fondos para el arreglo de caminos, que es uno de los servicios más demandados por los municipios dada la enorme importancia que tienen para la agricultura, la ganadería y el resto de actividades relacionadas con el medio natural. Además, en las solicitudes para arreglo de caminos pueden incluirse actuaciones de pavimentación", ha subrayado Sánchez Quero.

CADA MUNICIPIO RECIBIRÁ ENTRE 48.000 Y 436.000 EUROS

Como sucede en todos los planes de ayudas de la Diputación de Zaragoza, los criterios de distribución del plan Agenda 2030 son totalmente objetivos y transparentes. Las bases de la convocatoria detallan la fórmula exacta de reparto y la cantidad que le corresponde a cada ayuntamiento tanto para arreglo de caminos como para mejora de los servicios básicos municipales, de forma que las subvenciones oscilarán entre los 436.000 euros que recibirá en total Ejea de los Caballeros y 48.000 euros que ingresará Pleitas.

Una vez aprobado el plan, la Diputación de Zaragoza anticipará a los ayuntamientos el 90% de las ayudas antes de fin de año, mientras que el 10% restante se abonará en 2027, una vez justificada la ejecución de las inversiones solicitadas. El periodo de ejecución de las actuaciones se extiende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, siempre y cuando la actuación se inicie en el ejercicio 2026.