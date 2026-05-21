La DPZ impulsa la restauración del retablo de Santiago de la catedral de Tarazona

Archivo - Los trabajos permitirán recuperar y devolver a su ubicación original esta pieza gótica que se desmontó hace ya 40 años y culminarán la rehabilitación de la capilla de Santiago tras una inversión total cercana a los 400.000 euros - ARANZAZU NAVARRO - Archivo

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha sacado a concurso la restauración y el montaje del retablo de Santiago de la catedral de Tarazona, una actuación que permitirá recuperar una de las piezas góticas más destacadas del templo y devolverla a su ubicación original cuatro décadas después de su desmontaje. Los trabajos cuentan con un presupuesto de licitación de 83.000 euros y culminarán la rehabilitación integral de la capilla de Santiago, cuya inversión global rondará los 400.000 euros.

La institución provincial continúa así con el proceso de recuperación patrimonial de la seo turiasonense, uno de los conjuntos monumentales más importantes de Aragón y declarado Bien de Interés Cultural.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha subrayado el compromiso de la institución con la conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia y ha recordado que la DPZ está asumiendo íntegramente el coste de todas las actuaciones que se están desarrollando en la catedral de Tarazona.

Sánchez Quero ha señalado que la Diputación "ha cogido el relevo" en la recuperación de distintos espacios del templo que todavía permanecían pendientes de restauración y ha recordado que anteriormente ya se acometió la rehabilitación de la capilla y el retablo de la Purificación con una inversión adicional de 290.000 euros.

Además, la institución provincial ha iniciado ya los trámites para abordar nuevas actuaciones en la catedral, entre ellas la restauración de la capilla de San Vicente Ferrer y del órgano histórico de la seo turiasonense.

UNA PIEZA GÓTICA DESMONTADA HACE 40 AÑOS

El retablo de Santiago fue desmontado en 1986 coincidiendo con el inicio de las obras de rehabilitación de la catedral y desde entonces ha permanecido almacenado en distintas dependencias del templo dividido en 38 piezas embaladas.

La obra, datada en 1497 y de estilo gótico, está realizada en madera dorada y policromada y alcanza unas dimensiones aproximadas de 7,5 metros de altura por 4,5 metros de anchura.

La pintura sobre tabla está atribuida a Pedro Díaz de Oviedo, mientras que se desconoce la autoría de la mazonería. El conjunto está considerado una de las piezas artísticas más relevantes del patrimonio de la catedral de Tarazona.

Hasta la fecha únicamente se había restaurado la imagen titular y una de las tablas del retablo, mientras que el resto del conjunto no había recibido ninguna intervención específica desde su desmontaje hace cuatro décadas.

Según ha explicado la Diputación de Zaragoza, el estado de conservación del retablo es muy delicado debido principalmente a una infestación activa de insectos xilófagos, que ha provocado importantes pérdidas de material y fracturas en la estructura de madera.

UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA RECUPERAR EL CONJUNTO

La actuación comenzará con un estudio técnico previo destinado a analizar la técnica pictórica, determinar el estado real de conservación y definir la metodología de intervención más adecuada para el conjunto.

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto será la erradicación de los insectos xilófagos para evitar nuevos deterioros en el futuro y garantizar la conservación de la pieza a largo plazo.

Los trabajos incluirán también tratamientos de consolidación de la madera, reposición de elementos perdidos y restauración integral de las superficies policromadas y doradas.

La intervención contemplará además los procesos habituales en la restauración de bienes culturales, como la fijación de estratos, la eliminación de barnices envejecidos, la limpieza de la policromía, el estucado y la integración cromática de las pérdidas.

Una vez finalizados los trabajos de restauración, el retablo volverá a instalarse en su emplazamiento original, situado en el muro este de la capilla de Santiago.

SEIS MESES DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS

El plazo previsto para ejecutar la restauración será de seis meses desde la adjudicación de los trabajos.

La empresa que resulte adjudicataria deberá contar con un equipo especializado formado por tres restauradores titulados y un carpintero especializado en patrimonio histórico.

La actuación permitirá culminar la recuperación de la capilla de Santiago y devolver al conjunto catedralicio una de sus piezas artísticas más emblemáticas, reforzando además el proceso de revitalización patrimonial y turística de la catedral de Tarazona.

Desde la Diputación de Zaragoza han indicado que estas inversiones persiguen no solo conservar el patrimonio histórico de la provincia, sino también convertirlo en un elemento de dinamización cultural y turística para el territorio.

Con esta nueva intervención, la DPZ consolida su papel como principal impulsora de la rehabilitación de la catedral de Tarazona, un proyecto que en los últimos años ha permitido recuperar espacios históricos y poner en valor uno de los monumentos más singulares del patrimonio aragonés.