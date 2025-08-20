La DPZ lanza el mayor plan de ayudas de su historia: 130 millones para vivienda y servicios básicos

Los ayuntamientos recibirán el 90% de la subvención antes de final de año

Sánchez Quero pide al Gobierno de Aragón un fondo con un mínimo de 200 millones para los municipios

La Diputación de Zaragoza (DPZ) va a lanzar en los próximos días el 'Plan +Provincia', una línea de subvenciones extraordinaria centrada en la lucha contra la despoblación que distribuirá 130 millones de euros entre los 292 municipios de la provincia, la mayor cantidad repartida nunca, que podrán destinarse a construir o rehabilitar viviendas, infraestructuras o mejorar los servicios básicos.

"Se trata del mayor plan de inversiones de la historia no sólo de Diputación de Zaragoza, sino de todas las administraciones. Nunca los ayuntamientos de la provincia han recibido una línea de subvenciones de esta magnitud, ni de la Diputación de Zaragoza, ni de ninguna de las otras administraciones", ha dejado claro en rueda de prensa el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero.

Así, el 'Plan +Provincia' multiplica por seis la cuantía que el Fondo Aragonés de Financiación Municipal destina a los municipios y, si se deja a un lado lo que reciben las tres capitales de provincia, la cifra se multiplica por 13 --130 frente a 21 millones--.

En este sentido, Sánchez Quero ha afeado al Gobierno de Jorge Azcón que "no hace más que anunciar financiación para las tres capitales olvidándose por completo de los municipios pequeños de Aragón, que sin duda son los que están más necesitados de fondos para poder sobrevivir" y le ha reclamado que, "si es capaz" de sacar adelante unos presupuestos para 2026, consigne un crédito mínimo de 200 millones para los 731 municipios de la Comunidad, para "luchar realmente contra la despoblación" y garantizar su sostenibilidad.

El presidente de la DPZ ha incidido en que la despoblación sigue siendo "el principal problema" al que se enfrentan los pueblos zaragozanos y que "cada día que pasa sin tomar medidas el problema se agrava" ya que, en los últimos tres años, 134 de los 293 municipios de la provincia han perdido habitantes y un tercio de ellos está "en riesgo extremo de extinción" al subsistir con menos de un centenar de vecinos, mientras que otra tercera parte tiene menos de 500.

Por ello, ha insistido, "para revertir esta situación, tenemos que hablar menos de despoblación y hacer más", que es lo que ha llevado al equipo de gobierno formado por PSOE, En Común-IU y CHA a poner en marcha este plan.

ACTUACIONES Y DISTRIBUCIÓN

Sánchez Quero ha considerado que este 'Plan +Provincia' va a ser "una excelente oportunidad" para que los ayuntamientos impulsen la construcción o rehabilitación de viviendas para alojar a más vecinos, paliando así uno de los principales problemas que enfrentan las personas que quieren vivir en el medio rural, así como mejorar servicios como el abastecimiento, el saneamiento, la pavimentación de calles y accesos, el alumbrado públicos, los parques y jardines, los cementerios, la recogida y gestión de residuos o la seguridad y el orden público.

En cuanto a la distribución de fondos, se va a seguir haciendo según criterios objetivos y, como novedad, en este caso los alcaldes y alcaldesas ya saben de antemano cuánto dinero les va a corresponder, ya que se va a hacer por tramos de población, con una progresión que "favorece claramente a los pueblos más pequeños".

Así, los municipios de hasta 150 habitantes recibirán 240.000 euros; los que tienen de 151 a 300 vecinos, 340.000 euros; hasta 600 habitantes, 440.000 euros; de 601 a 1.200, 540.000 euros; de 1.201 a 2.500 habitantes, 650.000 euros; y de esa cifra a 5.000 percibirán 750.000 euros.

Las cinco localidades que cuentan entre 5.001 y 7.000 habitantes --Tauste, La Muela, La Puebla de Alfindén, María de Huerva y Borja-- recibirán 1,2 millones de euros de subvención, mientras que las que se sitúan entre esa cifra y 10.000 --Zuera, La Almunia de Doña Godina y Alagón-- ingresarán 1.750.000 euros.

A Cuarte de Huerva, Tarazona y Caspe, que tienen entre 10.000 y 16.000 habitantes les corresponden 2.035.000 euros; y a Calatayud, Utebo y Ejea de los Caballeros, que son los tres municipios más poblados de la provincia, exceptuando la capital, 2,5 millones.

EL 90%, ANTES DE FINAL DE AÑO

Las bases del plan de las más provincias se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ), los ayuntamientos podrán solicitar hasta un máximo de tres proyectos y tendrán de plazo hasta el 15 de septiembre, un tiempo "más que suficiente", según el presidente, para presentar sus proyectos, preparar sus memorias y solicitarlo. Posteriormente, se publicará también el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS).

Otra de las características principales es que el plan tendrá carácter plurianual (2025-2026) y que, una vez aprobado en pleno, después de que los consistorios hayan realizado sus solicitudes y las hayan revisado los técnicos provinciales, los municipios recibirán el 90% --117 millones de euros-- antes de final de año, lo que facilitará la puesta en marcha de los proyectos, dejando el otro 10% --13 millones-- para 2026, tras la liquidación y justificación de los proyectos. Además, la DPZ subvencionará el cien por cien del coste de las actuaciones.