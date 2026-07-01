La DPZ pedirá unas nuevas cautelares al TSJA como último recurso para salvar la Feria taurina del Pilar

Archivo - Plaza de toros de La Misericordia - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado delegado de la Plaza de Toros de 'la Misericordia' de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), José Carlos Tirado, ha avanzado que solicitarán de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TJSA) unas medidas cautelares, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) anulara por segunda vez el pliego para la gestión del coso taurino. Este es el último recurso para salvar la celebración de la Feria taurina del Pilar ya que no hay tiempo para sacar una nueva licitación a poco más de tres meses de las fiestas.

"Evidentemente, si ya no nos da tiempo a más, desgraciadamente, nos habrán abocado a llegar a un punto en el que no dé tiempo para sacar un nuevo pliego y no habrá feria en las Fiestas del Pilar", ha advertido Tirado, quien, no obstante, ha dicho que están "convencidos" de que el TSJA aceptará las cautelares y permitirá adjudicar la gestión de la plaza, porque el pliego está "absolutamente dentro de la legalidad".

En ese caso, el proceso de licitación "se reactivaría automáticamente" y la adjudicación "sería una cosa muy rápida", ya que únicamente habría que comprobar que las empresas cumplen con los requisitos, abrir los sobres con las ofertas económicas y conceder la gestión de la plaza de toros a la más ventajosa para la institución provincial.

Ha justificado su optimismo en que se han allanado el camino al seguir "escrupulosamente" lo que dictó el Tacpa cuando anuló el primer pliego, que pasaba por "no poner temas técnicos, ni garantías ni entrar en absolutamente en nada para que se viese que es un contrato de arrendamiento patrimonial", que es lo que cuestiona el tribunal.

Después de las críticas de los aficionados por la gestión de los festejos taurinos y populares en el coso zaragozano, la institución provincial optó por un pliego que recogía diversas exigencias de calidad en los espectáculos o descuentos en entradas, entre otros, pero fue anulado el pasado 18 de marzo por el Tacpa, y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), lo que imposibilitó la celebración de la Feria de San Jorge, en abril.

En este punto, la DPZ optó por un nuevo pliego que garantizara que la Feria del Pilar no corriera la misma suerte, planteando directamente una subasta económica, que el Tacpa también ha anulado.

"SALVAR LA FERIA DEL PILAR"

"Resulta que ahora lo que nos están diciendo es que no regulamos nada y que eso no puede ser. Entonces pues antes dicen blanco y ahora dicen negro", ha criticado.

"Lo primero que queremos es salvar la Feria del Pilar", ha recalcado el diputado provincial, quien ha apuntado a que la forma en la que se ha desarrollado el proceso les hace "sospechar" que "hay personas e intereses que están por detrás".

"Llegamos a un punto en el que lo que tenemos que parar a pensar es por qué un pliego que es idéntico al del año 2022, en el 2026 no sirve y en el 2022 sirvió. También tenemos que pensar por qué un pliego que es arrendamiento patrimonial en unas comunidades autónomas sirve y en Aragón no. Y también tenemos que pararnos a pensar por qué una empresa que recurre el pliego en Zaragoza está explotando una plaza como es la de Valencia exactamente con las mismas condiciones", ha puntualizado, señalando al PP, que "no hace más que poner palos en la rueda ante cada una de las decisiones que se van tomando".

En este sentido, ha dejado claro que tanto a la afición taurina, como a los empresarios "de buena fe" que han concurrido al concurso como a la propia DPZ les interesa que haya toros en Zaragoza, al contrario que las dos empresas que han recurrido --Nautalia y Tauroemoción, que no se presentaron al proceso-- y el PP, que utiliza este asunto "de manera política y torticera".

Tirado ha defendido que la tauromaquia "tiene que ser apolítica", rechazando que los partidos entren "a polarizar", porque de este modo cada vez va a ser "más pequeña" y se le está causando "un daño irreparable".

Sobre la insistencia de la DPZ en optar por el arrendamiento patrimonial en lugar de por el contrato de servicios, ha recordado que el pliego de 2022 era "exactamente de la misma naturaleza" y que "no sucedió nada", achacando la situación actual a la polarización y la politización. A ello ha sumado que en otras comunidades autónomas hay plazas que se adjudican con este mismo modelo y "no hay ningún problema".

De atender el TSJA el recurso de la DPZ y permitir continuar con la licitación, Tirado ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que la empresa adjudicataria será capaz de organizar la feria taurina en poco más de dos meses y que "a octubre llegará sin problema", ya que en el primer pliego una de las licitadoras presentó una propuesta que tenía toda una programación marcada y cerrada. "Una buena feria", según afirmaron los críticos en su momento, que ahora no se podrá dar por el bloqueo.