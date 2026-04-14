La DPZ presenta 'La sangre que te trajo' de Isa Ibaibarriaga, ganadora del IV premio Santa Isabel de cómic

Isa Ibaibarriaga, ganadora del IV premio Santa Isabel de cómic. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza presenta este miércoles, 15 de noviembre, el cómic 'La sangre que te trajo', la obra con la que Isabel García Calvo, conocida artísticamente como Isa Ibaibarriaga, ganó el año pasado el IV premio Santa Isabel de cómic concedido por la institución provincial.

La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas, en el antiguo salón de plenos --entrada por calle Cinco de marzo, 8-- con entrada libre hasta completar aforo. El galardón estaba dotado con 5.000 euros y con la publicación del cómic.

El acto estará presidido por la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, quien estará acompañada por la profesora y escritora Amanda Núñez Galindo.

El jurado del premio valoró que es una historia creativa que remite a un cuento clásico, con una propuesta temática clara y ordenada muy potente y un estilo de dibujo único y propio que impacta.

'La sangre que te trajo' bebe de los cuentos de las hadas y de la narrativa gótica para subvertir sus tropos más clásicos, fusionando belleza y horror, humor negro y melancolía. A través de esta historia, se cuestionan conceptos como la normalidad, los efectos del aislamiento individualista y la posibilidad de habitar el presente de otra forma.

Isa Ibaibarriaga es una autora de cómics e ilustradora aragonesa que, tras su paso por la Escuela de Arte de Zaragoza, inició su trayectoria en el mundo de la ilustración y el cómic desarrollando sus propios proyectos y participando en diversos fanzines y publicaciones.

Ha colaborado con revistas y medios y ha realizado carteles y exposiciones tanto colectivas como individuales. También ha participado en festivales como Asalto y ha impartido talleres dirigidos a alumnado de la comarca de las Cinco Villas, centrados en la importancia de la creatividad en el día a día y en la creación de cómics.

Es autora del cómic Gummy Girl, ganador del premio a Mejor Cómic Aragonés y Mejor Portada en los premios TRAN. Posteriormente volvería a recibir este reconocimiento por la portada del número 5 de Los Diletantes. También fue una de las ganadoras de la convocatoria cambiaelmuseo2.

Desde Diputación de Zaragoza se sigue apostando por potenciar el programa de premios y becas a la cultura y las artes con el que la institución provincial apoya e incentiva a los creadores de la provincia de Zaragoza y de la comunidad autónoma cada año.