La DPZ refuerza su convenio con Unizar para asegurar la continuidad de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo

La institución provincial incorporará 40.000 euros adicionales a su convenio con la Universidad, que alcanzará los 170.000 euros, para mantener el máster, las prácticas internacionales y las actividades de investigación y sensibilización - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) garantizará la continuidad de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza tras asumir la financiación que hasta ahora aportaba el Gobierno de Aragón, 30.000 euros.

La institución provincial reforzará el convenio de colaboración que mantiene con Unizar para integrar las actividades que desarrollaba esta Cátedra y asegurar la continuidad de un proyecto que combina formación, investigación y sensibilización en materia de cooperación internacional.

Así lo han indicado este jueves en una rueda de prensa la diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional de la DPZ, Nerea Marín; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Sergio Salinas Alcega.

La decisión llega después de que el Ejecutivo autonómico eliminara la aportación anual de 30.000 euros con la que financiaba la Cátedra de Cooperación al Desarrollo. Ante esta situación, la DPZ ha optado por incorporar esas actividades al convenio que ya mantenía con la Universidad para la Cátedra de Solidaridad y Ciudadanía Global, ampliando así su alcance.

Además de absorber la financiación retirada, la DPZ incrementará en 40.000 euros la dotación del convenio, que pasará de 130.000 a 170.000 euros, reforzando así la colaboración entre ambas instituciones.

Marín ha subrayado que la decisión responde al compromiso de la institución provincial con la cooperación internacional y ha interpretado la retirada de la financiación autonómica como "un mensaje político" de rechazo a estas políticas. "La cooperación en Aragón no va a decaer, vamos a seguir adelante", ha afirmado.

UN MÁSTER PIONERO QUE CUMPLE DIEZ AÑOS

La integración de la Cátedra permitirá mantener todas las actividades previstas para este año, entre ellas el Máster de Formación Permanente en Cooperación para el Desarrollo, que alcanza ya su décima edición y se ha consolidado como una de las principales referencias nacionales en este ámbito.

El programa incluye también prácticas formativas en países del Sur, cursos de iniciación a la cooperación, la Semana de la Cooperación, una conferencia anual y diversas actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha agradecido el respaldo de la DPZ y ha recalcado que la cooperación internacional constituye un "mandato estatutario" para una universidad pública.

"La entendemos como una obligación fundamental. Es nuestro deber cooperar con países en vías de desarrollo y formar adecuadamente a nuestros estudiantes para que puedan desarrollar estas acciones con seguridad", ha explicado Bolea.

En este punto, la rectora de Unizar ha incidido en que la formación específica resulta imprescindible antes de participar en proyectos internacionales. "No es lo mismo enviar a nuestros estudiantes de Erasmus que mandarlos a realizar acciones de cooperación, que requieren una preparación mucho más especializada", ha apostillado.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN SOBRE EL TERRENO

El vicerrector ha explicado que la solución alcanzada permite mantener intacta toda la estructura de actividades que desarrollaba la antigua Cátedra de Cooperación.

Según ha detallado, las actuaciones pasarán a integrarse dentro de la actual Cátedra de Solidaridad y Ciudadanía Global, incorporando además a la Federación Aragonesa de Solidaridad como uno de los actores que participan en el proyecto.

"Nos permite cumplir mucho mejor con ese mandato estatutario de cooperación al desarrollo", ha afirmado Salinas, quien ha destacado especialmente el papel del máster y de las estancias internacionales como complemento imprescindible de la formación de los estudiantes.

Ha recordado el vicerrector que estos programas permiten a los alumnos desarrollar prácticas en países receptores de cooperación internacional, principalmente en América Latina y África, incluidos los campamentos saharauis, aunque los destinos concretos se determinan cada curso en función del desarrollo académico y de los proyectos disponibles.

En este sentido, la rectora ha reivindicado la trayectoria de la Universidad de Zaragoza en materia de cooperación internacional, recordando que durante años numerosos estudiantes participaron en programas de prácticas en países como Nicaragua, Colombia, Senegal, Camerún o los campamentos de refugiados saharauis.

"Sería una pena perder ese histórico de cooperación que tiene la Universidad de Zaragoza. Estos programas no se construyen de la noche a la mañana, requieren experiencia y una red de colaboración consolidada", ha expresado.

LA DPZ REIVINDICA LA COOPERACIÓN COMO UNA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL

Durante su intervención, Nerea Marín ha defendido que la cooperación internacional constituye una responsabilidad de todas las administraciones públicas y ha recordado que la Diputación de Zaragoza es la única de las grandes instituciones aragonesas que cumple el objetivo fijado por Naciones Unidas de destinar al menos el 0,7% de su presupuesto a políticas de cooperación al desarrollo.

La diputada ha señalado, además, que el objetivo de la institución es seguir incrementando ese porcentaje en los próximos años y ha destacado el valor de la cooperación descentralizada como una de las principales fortalezas del modelo español.

"No es una subvención, es una colaboración estratégica entre la Universidad de Zaragoza y la Diputación para desarrollar actividades que suponen una inversión en progreso social", ha defendido.

Nerea Marín también ha puesto en valor el papel de la Federación Aragonesa de Solidaridad y del conjunto de organizaciones sociales que colaboran con la Universidad en el desarrollo de estos programas de formación y cooperación internacional.

DIEZ PERSONAS YA INSCRITAS EN LA NUEVA EDICIÓN

La continuidad del proyecto permitirá además desarrollar con normalidad la próxima edición del Máster de Formación Permanente en Cooperación para el Desarrollo, cuyo proceso de matrícula ya se encuentra abierto.

Según ha adelantado el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, ya hay una decena de personas inscritas para el próximo curso, lo que refleja el interés que sigue despertando esta formación especializada.

Los responsables universitarios han destacado que el máster nació hace una década como una iniciativa pionera y que, con el paso de los años, se ha consolidado como una herramienta clave para formar profesionales que posteriormente desarrollan su actividad tanto en organizaciones no gubernamentales como en administraciones públicas y organismos internacionales.

Con este acuerdo, la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza pretenden garantizar la estabilidad de un proyecto académico e investigador que consideran estratégico para Aragón y asegurar la continuidad de una línea de trabajo que combina formación universitaria, investigación aplicada, cooperación internacional y educación para la ciudadanía global.