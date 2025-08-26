La DPZ reparte 200.000 euros en ayudas a 31 bandas de música de la provincia

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor de 200.000 euros a 31 bandas de música de la provincia, con el objetivo de contribuir a fomentar la cultura y la formación musical en los municipios e impulsar la enseñanza y el aprendizaje para garantizar su continuidad.

Con este tipo de ayudas, las bandas podrán sufragar parte del coste de los cursos, seminarios u otras actividades formativas que se impartan a los miembros de dichas bandas para atender los gastos que corresponden a la dirección musical y al profesorado que desarrolla su labor de formación musical, así como los gastos de funcionamiento general, ha informado la institución provincial.

Para la concesión de la subvención a cada entidad, la DPZ ha tenido en cuenta la cuota de compensación demográfica --que prima a los municipios menos poblados--, el número total de miembros componentes y educándose en proceso formativo, el número total de profesores que imparten clase, así como el número de conciertos comprometidos en municipios distintos del suyo propio. Por motivos de limitación presupuestaria, no se asignan cantidades superiores a 10.000 euros.

En esta ocasión, las bandas que han recibido ayudas son la Asociación Banda de Música de Ainzón La Armonía; Asociación Musical Villa de Alagón; Asociación de Amigos de la Música de Alhama de Aragón; Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra; Asociación Musical Virgen del Rosario de Alpartir; Agrupación Musical Atecana; Agrupación Musical de Azuara; Escuela de Música de Botorrita Jorge Aliaga; Agrupación Musical Pascual Marquina; Asociación Musical Mariano Gracia de Calatorao; Asociación Cultural de la Escuela municipal de Música de Cosuenda; y la Asociación Cultural Ateneo Música de Ejea de los Caballeros.

También figuran la Asociación Musical La Armónica; Agrupación Musical Banda de Música de Encinacorba; Asociación Cultural Banda de Música de Épila; Asociación de Músicos de Banda Fuentes de Ebro; Asociación Musical Maestro Gregorio Gimeno de La Almunia de Doña Godina; Asociación Banda de Música de Layana; Asociación Musical La Encina de Leciñena; Banda Municipal de Luesia; Sociedad Artístico Musical de Magallón; Agrupación Musical Santa Cecilia de Mallén; Asociación Banda de Música Santa cecilia de Morata de Jalón; Agrupación Musical de Muel; Asociación Musical y Cultural Banda de Música de Novallas; Asociación Musidrola Pedrola; Asociación Musical Villa de Sádaba; Asociación Musical Banda de Tarazona; Agrupación Musical Santa Ana; Unión Musical de Villanueva de Gállego; y Asociación Banda de Música de la Cartuja Baja.

La música en la provincia de Zaragoza es un motor cultural que fortalece identidades y genera tejido social. A través de coros, bandas, conservatorios y festivales, las iniciativas musicales conectan a los vecinos con sus municipios, fomentando la participación ciudadana y la creatividad.

Este impulso artístico impulsa también la economía local, atrae turismo cultural y proyecta la riqueza patrimonial y natural de la provincia.