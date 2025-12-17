La DPZ reúne a especialistas nacionales en una jornada sobre conservación de patrimonio religioso rural. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha celebrado este miércoles, en el Espacio Medieval Pedro IV de la Basílica del Santo Sepulcro de Calatayud, una jornada de reflexión, diálogo y presentación de proyectos dedicada al papel del conocimiento, el análisis y la investigación como ejes fundamentales para la conservación y activación del patrimonio religioso en el medio rural.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo RELIHE (Religious Heritage in Rural Areas), financiado por el programa Interreg Europe, en el que la institución provincial participa como socia y representante del territorio zaragozano.

La sesión, que ha contado con la participación de profesionales del patrimonio, investigadores, responsables públicos, entidades culturales y agentes locales, ha puesto de manifiesto la importancia de generar conocimiento especializado para orientar las políticas públicas, y diseñar nuevos usos sostenibles para los edificios religiosos que vertebran la vida de numerosos municipios de la provincia.

El encuentro se ha centrado en comprender el patrimonio La apertura institucional ha corrido a cargo del coordinador del Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza, Juan José Borque; el párroco y prior de la basílica del Santo Sepulcro, Javier Sanz; el teniente de alcalde y concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Calatayud, José Manuel Gimeno; y la directora de la Asociación Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares.

Durante su intervención, Borque ha subrayado que "el patrimonio religioso rural solo puede afrontarse con perspectivas de futuro si antes lo comprendemos a fondo".

Así, "conocer su historia, su contexto territorial, sus necesidades reales y su potencial de uso es imprescindible para tomar decisiones responsables y evitar soluciones improvisadas". "RELIHE nos permite avanzar en esta línea y fortalecer el trabajo conjunto con ayuntamientos, comunidades e investigadores".

PONENCIAS

La jornada ha iniciado su recorrido técnico con la ponencia de Beatriz J. Beltrán, técnica del Servicio de Coordinación, Asistencia Técnica y Arquitectura de la DPZ, quien ha abordado los criterios que guían los convenios de restauración de bienes de propiedad religiosa: principios de conservación, protección, viabilidad y adecuación de los proyectos.

Su exposición ha permitido comprender cómo se evalúan las necesidades de los inmuebles y por qué el análisis previo resulta clave para decidir prioridades y planificar intervenciones responsables.

A continuación, Trasobares ha presentado la experiencia de Territorio Mudéjar en el trabajo técnico con los ayuntamientos y en la creación de redes profesionales especializadas.

Su intervención ha resaltado cómo la investigación aplicada y el acompañamiento continuado permiten a los municipios gestionar de manera más sostenible sus bienes religiosos y articular proyectos de mayor impacto cultural y territorial.

INVESTIGACIÓN APLICADA: NUEVAS MIRADAS Y METODOLOGÍAS

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Nuevas miradas para comprender, conservar y activar el patrimonio religioso en la provincia de Zaragoza', moderada por Victoria Trasobares.

En ella han participado investigadores e investigadoras vinculados a las Estancias de Investigación y Residencias Artísticas de Territorio Mudéjar, procedentes de la Universidad de Granada, la Universitat Politècnica de Cartagena, ARCHing Madrid, así como investigadores aragoneses.

Sus proyectos, que abarcan desde la reutilización adaptativa del patrimonio religioso rural hasta la documentación del yeso alabastrino en el Valle del Ebro, la elaboración de metodologías interdisciplinarias de conservación preventiva o la creación de atlas activos del yeso mudéjar- ofrecen un panorama diverso de enfoques contemporáneos que ayudan a repensar la relación entre territorio, arquitectura y comunidad.

Los participantes han coincidido en la necesidad de combinar la investigación avanzada con la participación local para afrontar los desafíos que plantean los edificios religiosos en el medio rural: su mantenimiento, su sostenibilidad, sus posibilidades de uso cultural y su papel como espacios identitarios.

Una visita técnica para comprender el valor histórico del Santo Sepulcro La jornada ha concluido con una visita comentada a cargo de Javier Sanz, párroco y prior de la Orden del Santo Sepulcro, que ha explicado el nuevo Espacio Medieval Pedro IV de la Real Basílica-Colegiata, un proyecto que amplía la oferta cultural de la ciudad y recupera uno de los rincones históricos más singulares de este conjunto monumental.

Durante la visita, se han explicado los procesos de recuperación arquitectónica, la lectura histórica del conjunto y cómo el análisis de los espacios medievales permite abrir nuevas posibilidades de uso cultural compatibles con su protección.

Este cierre experiencial ha permitido a los asistentes vincular la reflexión teórica con un ejemplo concreto de recuperación patrimonial sostenida, subrayando la importancia del diagnóstico técnico y la investigación histórica como herramientas imprescindibles para definir proyectos coherentes.

RELIHE

El proyecto RELIHE, en el que participan socios de Italia, Alemania, Polonia, República Checa, Letonia y España, desarrolla durante cuatro años un amplio proceso de intercambio de experiencias, análisis de políticas públicas y creación de buenas prácticas sobre la reutilización sostenible del patrimonio religioso en áreas rurales.

Con esta jornada, la DPZ consolida el papel de la provincia dentro del mapa europeo de la investigación y la gestión del patrimonio, y reafirma su compromiso con una visión del patrimonio religioso rural basada en el rigor técnico, la colaboración institucional y la búsqueda de usos que generen oportunidades reales para los municipios.