La publicación, presentada por la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín, incluye más de 60 espacios preparados para este tipo de turismo e invita a recorrer el territorio y sus grandes tesoros patrimoniales, naturales e históricos. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Zaragoza cuenta con 63 áreas para autocaravanas y 736 plazas, una red de instalaciones que la sitúa como la primera de Aragón y que la Diputación Provincial quiere dar a conocer para atraer visitantes y generar actividad económica en el medio rural.

La diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín, ha presentado este martes, 17 de noviembre, el mapa 'Zaragoza provincia, territorio cámper', una publicación que reúne más de 60 espacios de pernocta y los conecta con los principales atractivos patrimoniales y naturales de los municipios.

"Tenemos una fortaleza, como es que existen muchas áreas de autocaravana, y es un recurso que es desconocido por los propios aragoneses", ha afirmado Palacín, quien ha defendido la necesidad de visibilizar esta oferta porque puede atraer a nuevos visitantes. La iniciativa parte de un estudio encargado por la DPZ para conocer las instalaciones disponibles en el territorio y sus posibilidades de promoción.

La encuesta se remitió a los 292 municipios de la provincia y obtuvo respuesta de 265. Según la diputada, el proceso ha permitido que algunos ayuntamientos identificaran el potencial de sus localidades para desarrollar nuevas áreas. Desde el cierre del estudio hasta la presentación del mapa se han incorporado tres instalaciones más.

UN TURISMO EN CRECIMIENTO Y CON POTENCIAL PARA EL MEDIO RURAL

Palacín ha situado esta iniciativa en el contexto del crecimiento del turismo en autocaravana, que experimenta un impulso durante la pandemia de la Covid-19, cuando las restricciones de movilidad favorecieron los desplazamientos dentro de la propia provincia. A su juicio, se trata de una tendencia que puede convertir a Zaragoza en un referente para esta modalidad turística en Aragón y España.

La diputada ha aportado algunos datos sobre la evolución del sector: la tasa de crecimiento en España alcanza el 12,7% y el número de áreas ha pasado de 183 a 1.500 en una década. Aragón dispone de 138 instalaciones, por detrás de Andalucía, Cataluña y Galicia. En Europa se contabilizan unos doce millones de desplazamientos en autocaravana.

En cuanto al perfil de los viajeros, ha descrito a personas generalmente mayores de 50 años, con ingresos disponibles y que suelen realizar recorridos prolongados en busca de paisajes, clima y riqueza cultural. Según las cifras expuestas durante la presentación, el 65% de los turistas extranjeros que viajan en autocaravana por España lo hacen atraídos por estos factores.

La responsable provincial ha enmarcado el interés de esta modalidad para el turismo de interior en su relación con el entorno y la cultura de los lugares que visita. "Plantean un viaje sostenible y respetuoso con el entorno, buscan integrarse con la cultura local, contribuyen al desarrollo de la cultura local y al desarrollo de la economía rural", ha manifestado.

En este sentido, ha puesto el acento en el consumo que realizan los viajeros en los municipios por los que pasan, desde las compras en los comercios hasta las comidas en restaurantes o el repostaje de combustible. "El turismo de autocaravana representa una oportunidad de dinamizar la economía local, ya que pueden atraer a nuevos visitantes y, por tanto, diversificar su economía", ha sostenido.

Palacín ha incidido asimismo en que no es una actividad limitada a los meses de verano, sino que permite recorrer la provincia durante todo el año. "Es un recurso que acerca turistas a nuestra provincia de una manera sostenible, fuera de estaciones y que además es compatible con nuestro medioambiente y con la creación de riqueza", ha resumido.

UNA RED DE 63 ÁREAS CON SERVICIOS DESIGUALES

El estudio recoge que el 84% de las áreas de la provincia son de titularidad pública y que su capacidad varía, con una media de entre cinco y veinte plazas. Muchas cuentan con servicios básicos como electricidad y puntos para el vaciado de aguas, aunque la DPZ considera que todavía hay margen para mejorar las prestaciones.

Entre los servicios complementarios que podrían reforzarse figuran la conexión wifi, las duchas y las zonas de picnic, además de elementos como vallas, barreras y accesos acondicionados. Palacín ha apuntado que son prestaciones menos comunes, pero muy valoradas por los usuarios.

La oferta se distribuye por todo el territorio, con una mayor concentración de servicios en las zonas de Tarazona-Borja y las Cinco Villas. El Campo de Borja cuenta actualmente con siete áreas y ofrece la posibilidad de combinar la visita al Moncayo y al monasterio de Veruela con el patrimonio de Tarazona y el enoturismo vinculado a las bodegas de la denominación de origen.

La diputada ha mencionado igualmente los paisajes del Prepirineo y el patrimonio medieval de las Cinco Villas, así como los recursos naturales y gastronómicos de la comarca de Calatayud, donde se encuentra el monasterio de Piedra. La red provincial se extiende desde Salvatierra hasta Mequinenza, pasando por localidades como Añón de Moncayo y Daroca.

EL MAPA PROPONE RUTAS Y RECURSOS TURÍSTICOS

El desplegable incorpora un mapa general con las principales vías de comunicación y las áreas numeradas para facilitar su localización. La información aparece también organizada por comarcas, con pictogramas que identifican los servicios de cada instalación y las actividades que pueden realizarse en sus proximidades. Cada área dispone de un código QR que dirige a su ubicación.

La publicación incluye campings para quienes buscan estancias más largas o servicios adicionales, como piscinas y restauración, y propone visitas a monumentos, zonas verdes, establecimientos y espacios para practicar deportes de aventura.

Entre los destinos patrimoniales figuran Sos del Rey Católico, Uncastillo, Daroca, Tarazona, Chodes y el castillo de Mesones de Isuela, además del monasterio de Veruela, Belchite y el Mar de Aragón, en Caspe. También aparecen la arquitectura mudéjar, la cerámica de Muel, Fuendetodos y el Museo de las Momias de Quinto.

Para los viajeros interesados en la naturaleza, el mapa propone recorridos por el Parque Natural del Moncayo, la sierra de Santo Domingo, las torres de Sibirana, en Luesia, el pantano de Yesa, las aguas bravas de Murillo de Gállego, los Aguarales de Valpalmas y la laguna de Gallocanta, entre otros enclaves.

La publicación incorpora, asimismo, tres espacios de Zaragoza capital, situados en la autovía del Nordeste, la carretera del aeropuerto y la calle Foratata, aunque la ciudad no pertenece administrativamente a la provincia. La DPZ ha considerado de interés incluirlos para ofrecer una referencia a quienes viajan en autocaravana.

Palacín ha relacionado el potencial turístico del territorio con su ubicación como zona de paso entre Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra. Muchos viajeros atraviesan la provincia en sus desplazamientos entre comunidades y, según ha planteado, el objetivo es convertir esas paradas en visitas y estancias en los municipios.

El mapa 'Zaragoza provincia, territorio cámper' está disponible en las oficinas de turismo y en la página web de la DPZ. La institución busca que llegue tanto a los viajeros nacionales como a mercados extranjeros con afición al caravaning, especialmente Francia y Países Bajos, y que sirva también a los propios aragoneses para descubrir lugares próximos que todavía no conocen.