El Drama de la Cruz de Alcorisa (Teruel) conmueve con una puesta en escena más espectacular en el Monte Calvario

El Drama de la Cruz de Alcorisa conmueve con una puesta en escena más espectacular en el Monte Calvario- CULTURAL DRAMA DE LA CRUZ

ALCORISA (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

Miles de espectadores se han emocionado esta tarde de Viernes Santo en el Monte Calvario de Alcorisa (Teruel) con la representación de los últimos días de la vida de Cristo, en la 49 edición del Drama de la Cruz, que ha contado este año con escenas renovadas para dar más realismo y espectacularidad a la historia.

La obra se consolida, tras casi medio siglo de vida, como uno de los actos más singulares de la Semana Santa de Aragón, ya que se representa en un escenario natural en el que los actores se mezclan con el público para hacerles vivir una experiencia más cercana.

A diferencia de otras escenificaciones de la Pasión que se dan en otros puntos de Europa y de España, la mayoría de las cuales se desarrollan en un recinto cerrado o en un entorno urbano, las escenas del Drama de la Cruz tiene lugar en la falda del Monte Calvario, por el Vía Crucis empedrado del siglo XVI que serpentea hasta lo más alto de la colina, donde se representa el momento cumbre de la crucifixión.

Al desarrollarse íntegramente en un pequeño monte, los espectadores disfrutan de la representación a través de todos los sentidos. Puedan captar la plasticidad de la obra, del sonido seco del martillo golpeando los clavos en manos y pies, del intenso olor a romero y del tacto del frío viento que ha soplado esta tarde.

Desde las 15.30 horas, un numeroso grupo de espectadores se ha acercado a la plaza José Ángel Azuara, donde en unas carpas han podido disfrutar de una pequeña exposición fotográfica en la que se explica el detalle de la obra, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta la Crucifixión, pasando por el encuentro de Jesús con la Verónica camino del Gólgota.

RELEVO

El vecino, Iván López, ha interpretado por cuarta y última vez al personaje de Cristo. "La de este año es quizás la representación que he vivido con más intensidad porque debo dejar paso a un compañero que ocupe mi lugar en la edición del 2027", ha declarado López visiblemente emocionado al finalizar la obra.

"Ha sido muy emocionante el momento del descendimiento, cuando ya sabía que se había acabado todo". Junto con López, otros 300 actores han dado vida a la Judea del siglo I. Son todos actores 'amateurs' que desde principios de año ensayan la obra y su texto.

Desde los últimos años, la asociación Cultural Drama de la Cruz, trata de hacer partícipes a los espectadores de una pequeña muestra de los objetos que forman parte de la obra para que puedan tocarlos con sus propias manos, como la corona de espinas, los clavos de la crucifixión, el flagelo, los cascos, escudos, mallas y espadas de la guardia romana, o los pendientes que usaban las mujeres.

Los objetos son la prueba de que todo lo que verán los espectadores no es fruto de la imaginación o la improvisación, sino que cada parte de la representación tiene un porqué.

El Drama de la Cruz, por ejemplo, toma como referencia las manchas de sangre de la Sabana Santa de Turín para tejer la corona de espinas en forma de casco que cubre toda la cabeza de Cristo, en lugar de la representación más habitual en el arte, en forma de corona circular más pequeña. Solo tocándola con las propias manos se puede apreciar que son ramas reales trenzadas y que pinchan.

Para completar la visita, este año los espectadores han podido visitar una exposición fotográfica con la otra cara del Drama de la Cruz. Es una exposición con 60 imágenes en blanco y negro del fotógrafo local Abilio Andrés, que tratan de captar emociones, gestos, miradas o sombras con las que en entender mejor lo que es el Drama.

Las fotografías se han puesto a la venta para recaudar fondos que se destinarán de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). "La exposición ha sido un buen complemento para entender mejor la representación", ha señalado el presidente de la asociación cultural Drama de la Cruz, Mario Nuez.

"Hoy nuevamente también queremos agradecer muy sinceramente a los miles de visitantes que nos han acompañado en este viaje en el tiempo y que con sus aplausos nos dan fuerza para comenzar a preparar nuestra 50 edición el año que viene", ha añadido.

INNOVACIÓN

La asociación intenta cada año ofrecer nuevas experiencias para que los espectadores que repitan puedan disfrutar de una manera diferente de la representación.

El Via Crucis y la ermita del Monte Calvario de Alcorisa se construyó hace 500 años, cuando se popularizaron este tipo de estructuras en toda Europa por la dificultad de peregrinar a Tierra Santa. El Calvario alcorisano está provisto de 14 estaciones, que muestran desde las caídas de Cristo o la ayuda del Cirineo hasta la crucifixión.

La representación ha ido evolucionando desde la primera edición de 1978, cuando sólo un pequeño grupo de vecinos pudo disfrutar de la escenificación que puso en marcha un grupo de adolescentes vinculados al llamado Club Juvenil de Alcorisa.

En la actualidad, tras casi cinco décadas y más de 100.000 espectadores, la obra goza de una gran vitalidad. Hace ya cuatro años que se introdujeron tres pantallas gigantes con retransmisión en directo para poder disfrutar con precisión de aquellos detalles que no se pueden ver a simple vista.

EXPERIENCIA INMERSIVA

Las pantallas están integradas en la representación de tal forma que no interfieren en los momentos cumbre de la obra, como la crucifixión, momento en el que se apagan las que están en la parte superior del Monte Calvario, para que todo el protagonismo recaiga en el sonido sordo del martillo golpeando sobre los clavos.

Se mantienen emitiendo las dos pantallas en la falda del monte, para que los espectadores con movilidad reducida puedan presenciar igualmente el final de la obra. La representación también se emitió por Internet para poder disfrutar de ella desde cualquier lugar.

Desde que hace 48 años comenzara la representación de la obra, la Asociación Drama de la Cruz ha querido mantener el mayor rigor histórico posible. Desde 1978, ha ido evolucionando con la introducción de pequeños cambios, como la sustitución de una cruz por un madero.

Aunque siempre se mantiene la misma esencia con la que nació, en los últimos años se han introducido en el guion algunas palabras o pequeñas frases en latín y se ha renovado completamente la indumentaria de la guardia romana.

Cada año, el Drama moviliza a 300 alcorisanas y alcorisanos que se visten con ropas y trajes confeccionados para la ocasión. Todo es un proceso manual en el que un gran número de ciudadanos del municipio trabaja durante meses de forma totalmente desinteresada. Los vecinos colaboran también en el cuidado y acondicionamiento del camino para preservarlo y cuidarlo.

El Drama de la Cruz El Drama de la Cruz se representó por primera vez en la Semana Santa de 1978. Nació sin vocación de continuidad, pero la reacción de los dos centenares de alcorisanos que fueron testigos por primera vez de la puesta en escena de La Pasión resultó clave para su continuidad. Los interesados pueden acceder a más información en la web 'www.dramadelacruz.es'.