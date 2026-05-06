El dúo Reykjavik 606 abre este jueves el Festival Nuevos Escenarios Musicales de la DPZ

Archivo - El dúo Reykjavik 606. - GORKA DE LA GRANJA - Archivo

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El dúo Reykjavik606 abrirán este jueves, 7 de mayo, el festival NEM: Nuevos Escenarios Musicales, organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que incluye un nuevo ciclo de cuatro conciertos que nace como un espacio de encuentro entre la vanguardia y la tradición, entre el jazz, la electrónica, la experimentación y las nuevas corrientes sonoras que marcan el pulso de la creación contemporánea. El concierto inaugural será a las 20.00 horas en la iglesia de Santa Isabel de Portugal de la capital aragonesa.

Kino Internacional y Borja Piñeiro son los encargados de facturar las atmósferas sonoras de Reykjavik606, una plataforma musical donde hardware, software, grabaciones de campo cercano o sampleos se mezclan entre sí para crear ambientes melancólicos, narcóticos y cinematográficos.

La unión de estos dos donostiarras hace de este proyecto un continuo viaje a través de sus propios sentimientos y sensaciones, que, traducidas en sonidos, logra captar la esencia y llenar el espacio.

En esta ocasión presentan 'Resonancias', un concierto que invita al público a sumergirse en una experiencia sonora hipnótica e inmersiva. A través de la fusión del jazz y la música ambient, Reykjavik606 construye paisajes emocionales en constante movimiento.

Saxofón, sintetizadores, percusión y piano dialogan para crear atmósferas envolventes que oscilan entre lo etéreo y lo profundo. Cada nota busca resonar más allá del sonido, hacia la emoción y la contemplación interior.

EL FESTIVAL

Nuevos Escenarios Musicales, que cuenta con el asesoramiento técnico de Pedro Bueno (REeal Magic Audio), propone situar la música en espacios de especial valor artístico, histórico y arquitectónico, generando un diálogo en el que el entorno se integra de forma natural en cada concierto.

Su objetivo es ofrecer dentro del patrimonio de la DPZ una experiencia musical en línea con los modelos actuales de programación que destacan en capitales europeas de referencia cultural a lo largo de los cuatro jueves del mes de mayo.

Los cuatro conciertos son de entrada libre hasta completar el aforo y para acceder será necesario presentar una invitación que puede descargarse en 'Aragontickets.com' --máximo cinco por persona-- y la apertura de puertas será a las 19.30 horas.

En esta primera edición que se celebra en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, se presentan cuatro artistas que representan distintas sensibilidades de esta nueva escena.

Se trata de propuestas con una mirada contemporánea al jazz y sus derivas, otras que recorren territorios como el dub jazz nórdico, la bossa nova o el folclore, y algunas con enfoques que van de lo electrónico a lo orgánico y profundamente sensorial. Todas comparten una mirada estética refinada, un profundo sentido musical y una voluntad de explorar nuevos lenguajes.

SANTIAGO LATORRE

El Festival Nuevos Escenarios Musicales continuará el 14 de mayo con el zaragozano Santiago Latorre, un artista e ingeniero que utiliza la tecnología para explorar los límites entre lo performativo y lo sonoro.

Motivado por historias de herida y recuperación, diseña sistemas que conectan luz y sonido a través del movimiento, entrelazando así múltiples líneas temporales de curación.

Latorre ha publicado tres discos y colabora a menudo en proyectos de cine, danza e instalaciones sonoras. En este concierto propone un viaje universo sonoro de su próximo trabajo, aún en desarrollo, junto a un 'ensemble' local aragonés de músicos de viento. Tambores de Semana Santa sampleados y pasodobles ralentizados se entrelazan con una voz íntima, de un romanticismo desgarrador.

Latorre explora así los contrastes y tensiones que aparecen entre el espacio público y el privado, entre el sonido de mil tambores y el sonido de una caricia.

PEDRO RICARDO Y DAMIÁN BOTIGUÉ

El 21 de mayo, Pedro Ricardo y Damián Botigué traen una propuesta de música brasileña, jazz fusion, folk, jazz funk y música portugesa, con la presentación en directo de 'Un nuevo amanecer', un álbum nacido del encuentro entre ambos artistas en Barcelona.

El concierto reinterpreta el álbum con una banda de cinco músicos, combinando electrónica contemporánea, folk, jazz y ritmos afro-latinos.

Se trata de una propuesta dinámica que transita entre groove, improvisación y momentos íntimos, construyendo un diálogo sonoro entre Portugal, Argentina y Galicia.

El portugués Pedro Ricardo es conocido por fusionar tradiciones folclóricas con sensibilidad jazzística y experimentación electrónica, mientras que Damián Botigué es un productor argentino criado en Galicia y un músico autodidacta cuyo sonido transita libremente entre el broken beat, los ritmos afrolatinos y la electrónica con influencias jazzísticas.

BREMER & MCCOY

Los daneses Bremer & McCoy presentan en NEM su sexto álbum, que combina jazz, 'dub', electrónica, 'chillou't o 'nordic'. El proyecto reúne composiciones gestadas a lo largo de 15 años junto a otras nacidas en momentos de pura inmediatez, construyendo un universo íntimo y abierto.

En directo, su música invita a una escucha profunda, donde el tiempo se diluye y el sonido se convierte en un espacio compartido más allá de las palabras.

El dúo se formó en 2012 por dos antiguos compañeros de escuela: el bajista Jonathan Bremer y el pianista Morten McCoy. Ambos miembros han sido nominados y premiados en categorías de 'Músico del Año' y 'Compositor del Año'.

Con seis discos de estudios a sus espaldas, los daneses cuentan con numerosas críticas positivas de sus trabajos y cuentan con alrededor de 750.000 oyentes mensuales en 'Spotify', siendo su último álbum, Natten, quien acumula 6,4 millones de reproducciones. A nivel internacional, publica bajo el prestigioso sello Luaka Bop, fundado por David Byrne.