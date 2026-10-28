La economía aragonesa seguirá creciendo en 2027 con "una fortaleza relativa" y una previsión de PIB del 2,0%

1129216.1.260.149.20261028121839 La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía aragonesa presenta "una fortaleza relativa" y seguirá creciendo en lo que queda de año y en 2027, con una previsión de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,0% el año próximo, un 2,4% a final de este año, ha adelantado este miércoles la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle.

En rueda de prensa, Valle ha destacado que la economía de la Comunidad Autónoma continúa creando empleo y sus indicadores sociales son mejores que los de la media nacional pese al "complejo" contexto internacional, con unos mercados energéticos volátiles y "menos intensidad de crecimiento" en la UE.

Los fundamentos de la economía regional son "sólidos" y se basan en las exportaciones, la construcción, el empleo y una estructura "cada vez más diversificada".

La titular de Economía ha pronosticado que la tasa de paro seguirá cayendo, situándose a fecha de hoy en el 9,2% y con tendencia a la baja, por debajo de la media española, y la previsión es que 2027 termine con un 7,4% de desempleo en Aragón.

"Las previsiones que ha elaborado el Gobierno de Aragón son prudentes, creíbles y se sitúan dentro del rango manejado por los principales servicios de estudios" de fundaciones y entidades bancarias. "Si comparamos con otras previsiones, Aragón crecerá lo mismo o por encima de España", ha apuntado Valle.

La economía aragonesa crea empleo desde 2023, un 1,6% menos de paro ahora que entonces, y la tasa de desempleo sigue reduciéndose "de manera clara" este año y en 2027. La tasa media del conjunto del país, tanto en estimaciones del Banco de España como del propio Gobierno de España, se sitúa en torno al 9,5%.

MOTORES DE CRECIMIENTO

En cuanto a los "motores de crecimiento", Eva Valle ha puesto de relieve que "la construcción atraviesa una etapa de fortaleza", con una tasa de paro del 2,6% y aumentando el número de ocupados en este sector por encima de la media española. Las perspectivas son que seguirá esta dinámica y se prevé una "necesidad creciente de mano de obra".

La industria aragonesa es "bastante resiliente a pesar de la situación internacional y a pesar del impacto de los costes energéticos", ha expuesto Eva Valle, quien ha hecho hincapié en que "las empresas aragonesas están sabiendo adaptarse a este contexto", registrándose un incremento de las exportaciones acumuladas este año del 3,9%. La actividad industrial se sostiene por la producción de los subsectores de alimentación y logística, también la automoción y los bienes de equipo.

Se anota un crecimiento de las exportaciones, ha insistido Valle, por encima de la media nacional y la Comunidad Autónoma sigue registrando un superávit comercial.

La mano de obra es un elemento que se mira "con mucho cuidado" por su carácter "central" dentro de la materialización de las inversiones, ha expuesto Valle, avanzando que "Aragón tendrá que trabajar para atraer toda la mano de obra cualificada en los ámbitos en que necesite esa cualificación para materializar las inversiones, como ya se está haciendo".

También experimentan un crecimiento "muy sólido" los servicios, apoyándose en "la fortaleza del consumo de los hogares", ha continuado la consejera, quien ha apuntado que la cifra de negocios aumenta un 2,6% anual y la venta minorista un 2,6%.

"La agricultura es un sector que también mantiene una evolución dinámica con una renta agraria que aumentó en el año 2015", ha continuado Eva Valle, apuntando que la renta agraria ha aumentado un 10,9%, "una cuantía superior, también, a la media nacional".

Respecto a los precios, "la situación geopolítica está impactando al alza sobre la inflación general y subyacente" y presenta una evolución "algo más favorable" en Aragón en relación al conjunto de España, a pesar del repunte experimentado este año. "Los precios son una preocupación pero Aragón lo está soportando algo mejor que la media nacional".

"A pesar de ese repunte de la inflación durante el año 2026, sobre todo vinculada al encarecimiento energético derivado de la situación geopolítica internacional, Aragón registra una evolución relativamente algo más favorable que el conjunto de España" y "esto lo podemos ver tanto en la tasa de inflación general como en la inflación subyacente".

"Estamos soportando algo mejor que la media nacional estas presiones inflacionistas, fundamentalmente porque somos una economía abierta, como digo, con un peso importante del sector industrial, que está ajustando y haciendo sus deberes para mantenerse competitivo y poder seguir teniendo presencia en los mercados".

Las políticas económicas que impulsa el Gobierno de Aragón, como el programa 'Volveremos' de estímulo al comercio de proximidad, "también tienen efecto" que favorece el incremento del consumo de los hogares.

Por otra parte, Valle ha comentado que hay una menor desigualdad en la distribución de la renta en Aragón respecto al conjunto de España, siendo "más equilibrada", lo que constituye "una buena base para construir el capital humano".

ESCENARIOS

La Dirección General de Política Económica ha elaborado un rango de escenarios alternativos al que ha presentado la consejera este miércoles.

Hay un escenario menos favorable, con una previsión de crecimiento en 2027 del 0,6% frente al escenario central, del 2%, debido a "los principales riesgos, que continúan en el horizonte", como la continuación de las tensiones geopolíticas, el incremento del coste de la energía, un menor crecimiento del consumo y las condiciones financieras restrictivas, también "los riesgos regulatorios que podemos estar teniendo en el país".

Una previsión más optimista incluye el mayor ritmo de la materialización de las inversiones, la reducción más rápida de los tipos de interés y la mejora del entorno internacional, lo que podría propiciar un crecimiento más "dinámico" que el escenario central previsto.

Ha dejado claro que "el camino del proyecto de Real Decreto de centros de datos es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de hacer previsiones". En el escenario central previsto por el Departamento se contempla que esta normativa no se aprueba. Ha avisado de que "la imagen del país se ve dañada si uno cambia las reglas del juego a mitad de partido, un riesgo adicional".

"En definitiva, afrontamos el futuro con confianza, pero también con responsabilidad y con realismo porque tenemos un escenario hacia adelante que no está en absoluto exento de riesgos", ha enfatizado Eva Valle.