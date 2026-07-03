Eduardo Lozano gana el XXXVII Gran Premio de Arte Santa Isabel de la DPZ con una obra sobre el tránsito de género

Las obras ganadoras y otras 27 seleccionadas por el jurado pueden verse en el Palacio de Sástago desde hoy viernes hasta el 16 de agosto en una exposición con entrada libre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista aragonés Eduardo Lozano ha sido distinguido con el XXXVII Gran Premio e Arte Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, que concede la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), por su obra pictórica 'Tránsito'. El accésit ha recaído en Jorge Isla por la serie fotográfica 'XYZ-XY', en una edición que ha reunido 55 propuestas y que desde este viernes exhibe las 29 obras seleccionadas en el Palacio de Sástago, hasta el próximo 16 de agosto.

El galardón principal está dotado con 9.000 euros, mientras que el accésit, con 5.000 euros. La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha dado a conocer ambos reconocimientos este viernes y ha destacado la consolidación de un certamen que alcanza ya su trigésimo séptima edición y que ha definido como "el más veterano de Aragón en su ámbito".

Lázaro ha subrayado que este premio mantiene "intacto su compromiso con la creación contemporánea, el apoyo al talento y la promoción de las artes plásticas", al tiempo que ha recordado que, a lo largo de casi cuatro décadas, se ha convertido en un espacio de encuentro entre artistas y ciudadanía.

La responsable provincial de Cultura ha remarcado la calidad de los trabajos seleccionados, que ofrecen "una visión amplia de las inquietudes, lenguajes y búsqueda estéticas de nuestro tiempo", y ha defendido que la cultura constituye "una inversión de futuro y un servicio público esencial" que contribuye a construir una sociedad más libre, crítica y cohesionada".

El jurado, integrado por profesionales del ámbito artístico y museístico aragonés, ha concedido el premio por unanimidad a 'Tránsito', una obra que, en su opinión, resulta interesante por la tensión que establece entre figuración y abstracción para construir una atmósfera onírica en torno al tránsito de género.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA IDENTIDAD

El propio Eduardo Lozano ha explicado que con 'Tránsito' ha querido realizar "un guiño a la libertad de género que se vive en la actualidad", creando una imagen deliberadamente abierta que evita identificar con claridad si la figura representada corresponde a un hombre o una mujer.

"Quería hacer una obra que no cerrara ningún tipo de género. Hay gente que ve una mujer, otros con un hombre y precisamente eso era lo que buscaba", ha afirmado el artista, quien ha señalado que el concepto de 'Tránsito' hace referencia al cambio y al movimiento, una idea que también ha trasladado a través de los trazos de la pintura.

Licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Lozano ha reconocido que este galardón supone la culminación a una larga trayectoria de perseverancia. Según ha explicado, se había presentado al certamen "entre 15 y 20 veces" y únicamente había obtenido dos menciones en 2006 y 2009.

"Ganar un premio es muy complicado porque tienen que coincidir muchos factores: que la obra sea buena, que conecte con el jurado y que todo encaje", ha apostillado el pintor, quien ha animado al resto de artistas seleccionados a seguir presentándose al concurso porque "si se sigue, al final puede caer".

El artista también ha querido dedicar el premio a tres mujeres que, según ha dicho, han sido fundamentales en su trayectoria: su madre, Nieves; su esposa, Cristina, por el apoyo constante a su carrera artística; y su galerista, Olga Julián, a quien ha agradecido el respaldo recibido desde sus primeras exposiciones.

Lozano acumula más de treinta exposiciones individuales en ciudades como Madrid, Zaragoza, Huesca, Soria, León, Cádiz, Logroño, Alicante, San Sebastián o Castellón, y en los últimos años ha estado presente en la Feria de Arte Contemporáneo JustMad, en la capital española. Actualmente, compagina su actividad artística con la dirección de su escuela de arte y el comisariado de exposiciones en las Salas UNED de Calatayud.

FOTOGRAFÍA Y ABSTRACCIÓN

El accésit del certamen ha sido para Jorge Isla por la obra 'XYZ-XY', una serie fotográfica en la que una torre de alta tensión se convierte en el eje central de la composición mediante un proceso de abstracción visual.

El jurado ha subrayado la capacidad del artista para desvincular ese elemento de su contexto original y convertirlo en una reflexión sobre la relación entre arquitectura, paisaje y percepción visual, valorando igualmente la originalidad del mensaje, la calidad técnica y el empleo del aluminio como soporte.

Graduado en Comunicación Audiovisual y con una consolidada trayectoria en el ámbito de la fotografía contemporánea, Jorge Isla ha desarrollado exposiciones individuales en centros de referencia de ciudades como Bilbao, Murcia, Salamanca, Valencia, Oporto o Madrid, además de participar en festivales nacionales e internacionales.

UNA EXPOSICIÓN ABIERTA AL PÚBLICO

La exposición del XXXVII Gran Premio de Arte Santa Isabel permanecerá abierta en el Palacio de Sástago hasta el 16 de agosto con entrada gratuita. La muestra reúne las 29 obras seleccionadas entre las 55 presentadas este año y ofrece un recorrido por distintas disciplinas, técnicas y lenguajes de la creación contemporánea aragonesa.

El Premio de Arte Santa Isabel constituye el máximo reconocimiento artístico que concede la Diputación Provincial de Zaragoza y tiene como objetivo impulsar la creación, la difusión y la proyección de los artistas aragoneses. A lo largo de sus más de tres décadas de historia ha distinguido a creadores como Fernando Martín Godoy, Gema Rupérez, Jorge Fuembuena, Cecilia de Val, Yann Leto, David Latorre, Roberto Coromina, Enrique Radigales, Antonio Fernández Alvira, Carla Nicolás o Rebeca Zarza, ganadora de la edición anterior.

Con esta nueva convocatoria, la institución provincial reafirma su apuesta por el arte contemporáneo como herramienta de reflexión y diálogo con la sociedad, al tiempo que ofrece un escaparate para la diversidad creativa que caracteriza al panorama artístico aragonés.