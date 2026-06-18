Educación culmina la digitalización de 8.800 aulas en Aragón con una inversión de 28,3 millones

EL CRA La Sabina proporciona un entorno de aprendizaje dinámico y adaptado a la era digital para sus 71 alumnos llegados de la propia Robres, Alcubierre, Frula y Montesusín. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La implantación de estos recursos tecnológicos facilitan la didáctica diaria de los docentes y refuerza la competencia digital del alumnado

ROBRES (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha visitado este jueves el CRA La Sabina, en Robres (Huesca), uno de los centros aragoneses en los que ya se materializa la transformación digital del sistema educativo, en el marco del programa #EcoDigEdu.

Durante el recorrido por el centro, en el que ha estado acompañada por el Secretario General del Departamento, Manuel Magdaleno, y por la directora del Centro Rural Agrupado, Holly Willis, la Consejera ha podido comprobar de primera mano cómo la incorporación de monitores interactivos y equipamiento tecnológico en las aulas está contribuyendo a una enseñanza más participativa, dinámica y adaptada a las necesidades del alumnado.

Esta actuación forma parte del proceso de digitalización impulsado por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, que ha culminado la modernización de más de 8.800 aulas en toda la Comunidad con una inversión de 28,3 millones de euros. Una apuesta que refuerza la competencia digital del alumnado y del profesorado, reduce la brecha tecnológica y mejora la calidad del sistema educativo en todo el territorio.

"Esta transformación digital es una inversión de presente y de futuro, que garantiza igualdad de oportunidades viva donde viva el alumno y refuerza la calidad de la educación pública", ha destacado Susín, quien ha subrayado además el apoyo "fundamental" que las nuevas tecnologías ofrecen a los docentes en su día a día.

La consejera ha explicado que el programa se ha desplegado fundamentalmente en los tres últimos cursos en torno a tres grandes líneas: reducción de brecha digital, renovación de equipamiento informático y formación del profesorado.

La primera se ha orientado a la reducción de la brecha digital del alumnado, mediante la adquisición y dotación de dispositivos portátiles a los centros educativos, priorizando al alumnado vulnerable. En total, se han distribuido 3.002 ordenadores portátiles y 6.048 tabletas en centros de primaria, ESO, Bachillerato y formación profesional.

La segunda línea de acción ha sido la actualización de los sistemas interactivos digitales de los centros, que ha supuesto actuaciones en más de 8.800 aulas de centros públicos, centros de régimen especial y centros concertados con al menos un 30% de alumnado vulnerable.

En este caso, se han renovado los ordenadores que sirven de apoyo al tutor en el aula, así como instalado nuevos monitores interactivos digitales de 65 o 75 pulgadas, que complementan a la pizarra tradicional y facilitan una enseñanza más participativa, con una calidad de visualización mejorada respecto a las pizarras digitales y a los proyectores a los que han reemplazado.

En concreto, se han instalado 8.835 monitores interactivos, 9.346 ordenadores de sobremesa, 5.124 ordenadores portátiles y 2.544 tabletas, consolidando una red de aulas tecnológicamente equipadas en todo el territorio aragonés.

La tercera actuación se ha centrado en la formación y capacitación del profesorado, con más de 300 sesiones formativas desarrolladas en los propios centros educativos, además de actividades específicas sobre competencia digital impulsadas desde los centros de formación del profesorado. Todo para garantizar un uso responsable de la tecnología y exprimir al máxima las potencialidades que ofrece para su incorporación en la dinámica del aula.

La Consejera ha celebrado que la digitalización de las aulas "ayude a transformar los métodos de enseñanza, facilite implementar metodologías innovadoras y contribuya a una alfabetización digital responsable desde edades tempranas".

Además, se ha felicitado porque el impacto de estas inversiones ya se está reflejando en los resultados educativos. De hecho, según el Informe de la Evaluación de Diagnóstico 2025 del Centro de Evaluación, Formación y Calidad de Aragón (CEFyCA) el uso de monitores interactivos puede asociarse a una mejora de las competencias del alumnado, especialmente en el ámbito de la competencia lingüística.

SOBRE EL CRA LA SABINA

En el caso del CRA La Sabina, la incorporación de estos recursos tecnológicos ha supuesto un importante apoyo para la actividad educativa. En Robres, cada una de las cuatro aulas con las que cuenta el centro disponen de un monitor interactivo y un ordenador de sobremesa, además de contar con otros equipos tecnológicos que facilitan el trabajo por proyectos, la visualización dinámica de contenidos y la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza.

Asimismo, la tecnología ha contribuido a fortalecer la conexión entre las cuatro localidades que integran el CRA --Alcubierre, Frula, Montesusín y Robres--, permitiendo realizar vídeollamadas, compartir actividades y desarrollar proyectos colaborativos entre alumnos de diferentes sedes, superando las distancias propias del medio rural.