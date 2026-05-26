Educación lanza el plan de mejora climática 'Aulas que respiran' con una consulta a los centros educativos

En los centros de nueva construcción, como el aulario del IES Salvador Victoria, se instalan placas fotovoltaicas y sistemas eficientes de climatización que posibilitan frío y calor. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón va a lanzar una consulta dirigida a todos los colegios públicos de educación infantil y primaria, centros públicos integrados, institutos de educación secundaria y centros de educación especial con el objetivo de avanzar en el desarrollo del Plan de Mejora climática de centros educativos 'Aulas que respiran'.

Esta consulta constituye la fase inicial de diagnóstico del plan, orientada a recopilar información homogénea sobre las condiciones térmicas y energéticas de los centros educativos y a establecer una priorización objetiva de las futuras actuaciones, atendiendo a la diversidad climática, constructiva y de uso de los edificios escolares en Aragón.

El cuestionario que se remitirá mañana a los centros recoge datos sobre el impacto del calor en la actividad lectiva, las temperaturas máximas alcanzadas en las aulas, la necesidad de adaptar el uso de espacios o actividades durante episodios de altas temperaturas, el estado y mantenimiento de las instalaciones, el consumo energético y las principales demandas de los propios centros en materia de confort térmico. En este sentido, permite identificar y priorizar actuaciones como el sombreado de aulas, la mejora de la ventilación o del aislamiento térmico, la instalación de sistemas de climatización o actuaciones en los patios escolares.

Los centros dispondrán de plazo hasta el próximo día 15 de junio para cumplimentar la consulta. Desde el Departamento de Educación se destaca la importancia de la participación de todos los centros educativos, ya que este diagnóstico será un elemento clave para garantizar una planificación eficaz y una distribución equitativa de los recursos públicos.

El plan 'Aulas que respiran' se concibe como una estrategia progresiva a medio y largo plazo para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de los centros educativos aragoneses, reforzando además la autonomía de los propios centros para identificar y priorizar sus necesidades.

Para la selección de proyectos, se tendrá en cuenta la ubicación de los centros en zonas de severidad climática, el uso extendido de las instalaciones (jornada de mañana y tarde, horario ampliado o actividades extraescolares), así como las condiciones estructurales y de envolvente térmica.

CLIMATIZACIÓN AULAS DE 2 AÑOS Y OTRAS MEDIDAS

Hay que recordar que en este curso escolar, el Departamento ya ha llevado a cabo actuaciones de climatización en torno a medio centenar de aulas de escolarización anticipada de dos años, una medida dirigida a atender las necesidades específicas del alumnado de menor edad y a equiparar estas aulas a las escuelas infantiles que ya disponen de sistemas de refrigeración. El año pasado se ejecutaron obras de mejora del confort térmico en centros por valor de 1,8 millones de euros.

En los proyectos de obra nueva, así como en la rehabilitación de las antiguas guarderías que han conllevado su transformación a Escuelas de Educación Infantil, se están instalando sistemas eficientes de climatización que posibilitan frío y calor. Como medida de protección solar se colocan lamas orientables en las aulas que permiten optimizar su posición con la estación del año, regular y aprovechar la iluminación natural y proporcionar un sombreamiento adecuado a las estancias. Y desde los servicios provinciales se financia o colabora en la instalación de toldos en centros escolares.

Este plan 'Aulas que respiran' permitirá un despliegue de actuaciones más integral y sostenido en el tiempo, acorde a las necesidades que cada centro escolar comunique en esta primera fase de diagnóstico y que se comprueben desde los Servicios Provinciales y la Dirección general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos.

Desde el Departamento han destacado que la adaptación de las infraestructuras educativas a las nuevas circunstancias climáticas requiere de un esfuerzo coordinado entre administraciones.

Aragón ha reiterado, junto con otras comunidades autónomas, en varias conferencias sectoriales de Educación, la necesidad de que el Ministerio impulse y financie actuaciones de mejora y adaptación de los centros educativos en toda España, teniendo en cuenta las necesidades existentes y la antigüedad de una parte importante de colegios e institutos.